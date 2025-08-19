¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢µÚÀî¸÷Çî±é¤¸¤ë¡È¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡É¤Î¤ªÁê¼ê¤Ë¡ª¡¡¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ç7Ç¯¤Ö¤ê¥É¥é¥Þ½Ð±é¡õ¹õÈ±¥¤¥á¥Á¥§¥ó
¡¡µÚÀî¸÷Çî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë10·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ê¤Á¡Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ30Ê¬¡Ë¤Ë¡¢¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤ÎÎø¿ÍÌò¤È¤·¤Æ¼ê±ÛÍ´Ìé¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¡×¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢¿¿·õ¡ÈÅÄ¿¢¤¨¡É¤òÊó¹ð¡ÖÈ¿Â§¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡×¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï²ÏÌî±ÑÍµ¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç2023Ç¯ÅÙ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾¾ËÜÍ¥µª¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡ÀèÆü¡¢¼ç±é¡¦µÚÀî¸÷Çî¤¬¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡Ê50¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Îø¤Î¤ªÁê¼êÌò¤È¤·¤Æ¼ê±ÛÍ´Ìé¤Î½Ð±é¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿Íµ¤¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¤Ë4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤Î¼ê±Û¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÂÔË¾¤Î¥É¥é¥ÞÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¼ê±Û¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥Þ¥È¥Ê¥Ç¥·¥³¼·ÊÑ²½¡Ù¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡ù¥Ü¥¹ ¥Þ¥¤¡ù¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¡Ø¥Ç¥«¥ï¥ó¥³¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ç³èÌö¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø¶µ»Õ¤ÎºîÅÄº÷¡Ê38¡Ë¡£¿ÍÀ¸¤âÎø¤âÎä¤á¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¸¼°ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¶È¡¦ÇÐÍ¥¶È¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿µÚÀî¤È¼ê±Û¤Î½é¶¦±é¤¬¼Â¸½¡£¶¦¤Ë¡È²¦»Ò¡É¤Î¾Î¹æ¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í¡£°ì¸«¡¢¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÈà¤é¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿·¤¿¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÈW²¦»Ò¡É¤¬¤Ä¤¤¤Ë½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÝ¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£¶âÈ±¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¼ê±Û¤ÎÈ±¿§¤Ï¤Ê¤ó¤È¹õ¡£ËÜºî¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÚÀî¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¤â¤è¤¯ÍÛ¥¥ã¤È¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¤Ï¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÛ¥¥ã¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÊý¡¢¼ê±Û¤¯¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅ·Á³¤ÎÍÛ¥¥ã¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾ì¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¼ê±Û¤Ï¡Ö¡Ê¥ß¥Ã¥Á¡¼¤Ï¡Ë¤È¤Æ¤âµ¤¤µ¤¯¤ÇÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ç¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢Å·Á³¤ÎÍÛ¥¥ã¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ê±Û¤È¤Ï¡Ø¥Þ¥¤¡ù¥Ü¥¹ ¥Þ¥¤¡ù¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù°ÊÍè¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦²ÏÌî±ÑÍµ¤Ï¡¢µÚÀî¡õ¼ê±Û±é¤¸¤ë¡¢¸¼°ì¤Èº÷¤Î¡È¸¼º÷¡É ¥Ú¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¸«¤»¤ë»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢ÇÐÍ¥¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ã¥Á¡¼¡õ¼ê±Û¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¤¼¤Ò¡¢ÌÜ·â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ10·î´ü¤ÎËè½µÆüÍË22»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨µÚÀî¸÷Çî¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¤Û¤«¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¼ç±é¡¦µÚÀî¸÷Çî
¡¡º£²ó¡¢Îø¤ÎÁê¼êÌò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼ê±Û¤¯¤ó¤È¤´°ì½ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÎ©¤Á²ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê±Û¤¯¤ó¤ÎÁ´³«¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤è¤¯¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÛ¥¥ã¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÊý¡¢¼ê±Û¤¯¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅ·Á³¤ÎÍÛ¥¥ã¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾ì¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¸½¾ì¤«¤é¡¢³Ú¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ê±ÛÍ´Ìé
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò»Ç¤¤¡¢¡Ö¡Èº÷¡ÉÌò¤Ï¼ê±Û¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë´ÆÆÄ¤¿¤Á¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬¹Í¤¨¤ë¡Èº÷¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢µÓËÜ¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¡¢ËÍ¤é¤·¤¤¡Èº÷¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÚÀî¤µ¤ó¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤µ¤¯¤ÇÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ËÍ¤Ï¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤ò°ìµ¤¤Ë½Ì¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢½éÂÐÌÌ¤«¤é¡Ö¥ß¥Ã¥Á¡¼¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÎÉ¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤Èº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¤ê¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¤ê¡¢¿´¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£LGBT¤ä¥È¡¼¥è¥³¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÍ¼«¿È¡¢°¦¤Î·Á¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬¤½¤ì¤òÈãÈ½¤·¤¿¤êÈÝÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤¬¹¬¤»¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¿»×¤¤¤ä¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î³Ú¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦²ÏÌî±ÑÍµ
¡¡20Ç¯Á°¡¢¡Ø¥Þ¥¤¡ù¥Ü¥¹ ¥Þ¥¤¡ù¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ç¹â¹»À¸Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¼ê±ÛÍ´Ìé¤µ¤ó¡£À©Éþ»Ñ¤Î¼ê±Û¤¯¤ó¤Î·òµ¤¤Ç¥¥å¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê»Ñ¤Ï¡¢º£¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¡ÈÌò¼Ô¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¡É¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Îø¤ä¿ÍÀ¸¤Ë¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¿´¤Î±üÄì¤Ë¤ÏÇ®¤òÈë¤á¤¿¥²¥¤¡¦ºîÅÄº÷¡£ÇÉ¼ê¤Ê¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¿Í´Ö¤¯¤µ¤µ¤ä¼å¤µ¤ò¡¢¤É¤¦¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¸«¤»¤ë»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢ÇÐÍ¥¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ã¥Á¡¼¡õ¼ê±Û¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¤¼¤Ò¡¢ÌÜ·â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¡×¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢¿¿·õ¡ÈÅÄ¿¢¤¨¡É¤òÊó¹ð¡ÖÈ¿Â§¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡×¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï²ÏÌî±ÑÍµ¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç2023Ç¯ÅÙ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾¾ËÜÍ¥µª¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¼ê±Û¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥Þ¥È¥Ê¥Ç¥·¥³¼·ÊÑ²½¡Ù¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡ù¥Ü¥¹ ¥Þ¥¤¡ù¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¡Ø¥Ç¥«¥ï¥ó¥³¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ç³èÌö¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø¶µ»Õ¤ÎºîÅÄº÷¡Ê38¡Ë¡£¿ÍÀ¸¤âÎø¤âÎä¤á¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¸¼°ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¶È¡¦ÇÐÍ¥¶È¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿µÚÀî¤È¼ê±Û¤Î½é¶¦±é¤¬¼Â¸½¡£¶¦¤Ë¡È²¦»Ò¡É¤Î¾Î¹æ¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í¡£°ì¸«¡¢¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÈà¤é¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿·¤¿¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÈW²¦»Ò¡É¤¬¤Ä¤¤¤Ë½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÝ¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£¶âÈ±¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¼ê±Û¤ÎÈ±¿§¤Ï¤Ê¤ó¤È¹õ¡£ËÜºî¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÚÀî¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¤â¤è¤¯ÍÛ¥¥ã¤È¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¤Ï¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÛ¥¥ã¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÊý¡¢¼ê±Û¤¯¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅ·Á³¤ÎÍÛ¥¥ã¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾ì¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¼ê±Û¤Ï¡Ö¡Ê¥ß¥Ã¥Á¡¼¤Ï¡Ë¤È¤Æ¤âµ¤¤µ¤¯¤ÇÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ç¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢Å·Á³¤ÎÍÛ¥¥ã¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ê±Û¤È¤Ï¡Ø¥Þ¥¤¡ù¥Ü¥¹ ¥Þ¥¤¡ù¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù°ÊÍè¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦²ÏÌî±ÑÍµ¤Ï¡¢µÚÀî¡õ¼ê±Û±é¤¸¤ë¡¢¸¼°ì¤Èº÷¤Î¡È¸¼º÷¡É ¥Ú¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¸«¤»¤ë»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢ÇÐÍ¥¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ã¥Á¡¼¡õ¼ê±Û¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¤¼¤Ò¡¢ÌÜ·â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ10·î´ü¤ÎËè½µÆüÍË22»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨µÚÀî¸÷Çî¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¤Û¤«¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¼ç±é¡¦µÚÀî¸÷Çî
¡¡º£²ó¡¢Îø¤ÎÁê¼êÌò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼ê±Û¤¯¤ó¤È¤´°ì½ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÎ©¤Á²ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê±Û¤¯¤ó¤ÎÁ´³«¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤è¤¯¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÛ¥¥ã¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÊý¡¢¼ê±Û¤¯¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅ·Á³¤ÎÍÛ¥¥ã¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾ì¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¸½¾ì¤«¤é¡¢³Ú¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ê±ÛÍ´Ìé
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò»Ç¤¤¡¢¡Ö¡Èº÷¡ÉÌò¤Ï¼ê±Û¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë´ÆÆÄ¤¿¤Á¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬¹Í¤¨¤ë¡Èº÷¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢µÓËÜ¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¡¢ËÍ¤é¤·¤¤¡Èº÷¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÚÀî¤µ¤ó¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤µ¤¯¤ÇÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ËÍ¤Ï¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤ò°ìµ¤¤Ë½Ì¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢½éÂÐÌÌ¤«¤é¡Ö¥ß¥Ã¥Á¡¼¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÎÉ¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤Èº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¤ê¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¤ê¡¢¿´¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£LGBT¤ä¥È¡¼¥è¥³¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÍ¼«¿È¡¢°¦¤Î·Á¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬¤½¤ì¤òÈãÈ½¤·¤¿¤êÈÝÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤¬¹¬¤»¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¿»×¤¤¤ä¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î³Ú¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦²ÏÌî±ÑÍµ
¡¡20Ç¯Á°¡¢¡Ø¥Þ¥¤¡ù¥Ü¥¹ ¥Þ¥¤¡ù¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ç¹â¹»À¸Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¼ê±ÛÍ´Ìé¤µ¤ó¡£À©Éþ»Ñ¤Î¼ê±Û¤¯¤ó¤Î·òµ¤¤Ç¥¥å¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê»Ñ¤Ï¡¢º£¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¡ÈÌò¼Ô¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¡É¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Îø¤ä¿ÍÀ¸¤Ë¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¿´¤Î±üÄì¤Ë¤ÏÇ®¤òÈë¤á¤¿¥²¥¤¡¦ºîÅÄº÷¡£ÇÉ¼ê¤Ê¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¿Í´Ö¤¯¤µ¤µ¤ä¼å¤µ¤ò¡¢¤É¤¦¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¸«¤»¤ë»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢ÇÐÍ¥¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ã¥Á¡¼¡õ¼ê±Û¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¤¼¤Ò¡¢ÌÜ·â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£