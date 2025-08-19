タレントの藤本美貴（４０）が１８日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。３人の子供を育てる超売れっ子ママタレとしての流儀を明かした。

藤本は、夫の「品川庄司」庄司智春との夫婦ゲンカについて聞かれると「わざわざはしないですよ。今、話し合わないと進まないことが絶対あるじゃないですか。それを『（子供が）寝てからね』とかはなく、ケンカはするんですけど、その時に絶対に子供になんでケンカしてるかを言うし、あなたたちに怒ってるわけじゃないから、あなたたちは私とかお父さんに普通に話しかけても普通に話すから大丈夫だよって。私はこういう理由で怒ってるんだとか説明します」と話した。

さらに「人の顔色を見られる子供になってほしいなっていうところもあって」と、その狙いを明かすと「今、言う時じゃないみたいなのがあるじゃないですか。これ、やってほしいとか、これ、食べたいとか言う時じゃないし、もう少し空気を読める子供になってほしいと思う」と続けた。

ここでママ友からの「ミキティが子供に『人からどういう目で見られているか周りの人の顔色を見なさい』と教えているのを聞いて驚きました」という声が紹介されると「子供って『イヤだ！』とか、こう（視野が狭く）なるじゃないですか。『一回、周りの人の顔見てみな』って」とその意図を明かしていた。