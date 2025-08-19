¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¤Ç¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬7Ç¯¤Ö¤ê¥É¥é¥Þ½Ð±é¡ªµÚÀî¸÷Çî±é¤¸¤ë¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤ÎÎø¤Î¤ªÁê¼êÌò¤Ë¡ª2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î·àÃæ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø!!
2025Ç¯10·î¥¹¥¿¡¼¥È ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¡Ë¡£¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤¬Îø¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á²È¤òÇã¤¦¡©¥È¡¼¥è¥³Ãæ³ØÀ¸¤¬¿Æ¤òÇã¤¦¡©¸½Âå¤ËÍÍ¡¹¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡×¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯í÷¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
ÀèÆü¡¢¼ç±é¡¦µÚÀî¸÷Çî¤¬¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡Ê50¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿ËÜºî¡£¸¼°ì¤ÎÎø¤Î¤ªÁê¼êÌò¤È¤·¤Æ¼ê±ÛÍ´Ìé¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ª
2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Î¿Íµ¤¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡×¤Ë4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤Î¼ê±Û¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÂÔË¾¤Î¥É¥é¥ÞÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¼ê±Û¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥Þ¥È¥Ê¥Ç¥·¥³¼·ÊÑ²½¡×¡Ê2010Ç¯¡Ë¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥¤¡ù¥Ü¥¹ ¥Þ¥¤¡ù¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡Ê2006Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥Ç¥«¥ï¥ó¥³¡×¡Ê2011Ç¯¡¢2012Ç¯¡Ë¡¢¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ç³èÌö¡£7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤âÎø¤âÎä¤á¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¡¢Ãæ³Ø¶µ»Õ¤ÎºîÅÄº÷¡Ê38¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¸¼°ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ê±ÛÍ´Ìé ¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/articles/50158600sm3i33kuls9d.html
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¶È¡¦ÇÐÍ¥¶È¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿µÚÀî¤È¼ê±Û¤Î½é¶¦±é¤¬¼Â¸½¡ª¶¦¤Ë¡È²¦»Ò¡É¤Î¾Î¹æ¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í¡£°ì¸«¡¢¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÈà¤é¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿·¤¿¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢·àÃæ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡ªÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÈW²¦»Ò¡É¤¬¤Ä¤¤¤Ë½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÝ¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¶âÈ±¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¼ê±Û¤ÎÈ±¿§¤Ï¹õÈ±»Ñ¡ªËÜºî¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡©¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈÇÐÍ¥¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¡É¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢¡¼ç±é¡¦µÚÀî¸÷Çî ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢Îø¤ÎÁê¼êÌò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼ê±Û¤¯¤ó¤È¤´°ì½ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÎ©¤Á²ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê±Û¤¯¤ó¤ÎÁ´³«¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤è¤¯¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÛ¥¥ã¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÊý¡¢¼ê±Û¤¯¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅ·Á³¤ÎÍÛ¥¥ã¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾ì¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¸½¾ì¤«¤é¡¢³Ú¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦²ÏÌî±ÑÍµ ¥³¥á¥ó¥È
20Ç¯Á°¡¢¡Ø¥Þ¥¤¡ù¥Ü¥¹ ¥Þ¥¤¡ù¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ç¹â¹»À¸Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¼ê±ÛÍ´Ìé¤µ¤ó¡£
À©Éþ»Ñ¤Î¼ê±Û¤¯¤ó¤Î·òµ¤¤Ç¥¥å¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê»Ñ¤Ï¡¢º£¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¡ÈÌò¼Ô¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¡É¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Îø¤ä¿ÍÀ¸¤Ë¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¿´¤Î±üÄì¤Ë¤ÏÇ®¤òÈë¤á¤¿¥²¥¤¡¦ºîÅÄº÷¡£
ÇÉ¼ê¤Ê¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¿Í´Ö¤¯¤µ¤µ¤ä¼å¤µ¤ò¡¢¤É¤¦¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¸«¤»¤ë»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢ÇÐÍ¥¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ã¥Á¡¼¡õ¼ê±Û¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¤¼¤Ò¡¢ÌÜ·â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¿´Í¥¤·¤°ì¿Í¤Î¥²¥¤¤¬¡¢Îø¤ò¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢¤ä¤¿¤é¾ð¤Ë¸ü¤¤ÃË¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡£50ºÐ¡£
¡Ö¿Í´Ö¤ÏÎø¤È³×Ì¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¤½¤Î¶»¤ò¤Õ¤ë¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø¶µ»Õ¤ÎºîÅÄº÷¡£38ºÐ¡£
¤À¤±¤ÉÈà¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤âÎø¤âÎä¤á¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¡£
¡ÖÎø¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡£³×Ì¿¤Ï¤º¤Ã¤È¡ÈÉÔ³×Ì¿¡É¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤Þ¤À¥º¥Ã¥Ý¥êÌÏº÷Ãæ¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¸¼°ì¤Ï¡¢¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡È²È¡É¡¢Çã¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©2¿Í¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¡£ÊÌ¤ì¤ë¤Î¤¬»à¤Ì¤Û¤ÉÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡È²È¡É¤ò¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¡È¤«¤¹¤¬¤¤¡É¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
Îø¤Î¹ðÇò¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Êª·ï¹ØÆþ¤ÎÂÇ¿Ç--
¿¿·õ¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤³¤«¥Ð¥«¡£¤À¤±¤ÉËÜµ¤¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢15ºÐ¤Î¾¯½÷¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡£
¥È¡¼¥è¥³¤ËÆþ¤ê¿»¤ëÌõ¥¢¥ê¾¯½÷¤¬¡¢Âç¶â¤ò¼ê¤Ë¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¡Ö»ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¡£3000Ëü±ß¤Ç¡£Ãæ³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢¿Æ¤Î¥Õ¥ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Îø¤â¿ÍÀ¸¤â¡¢¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤â¿Í¤Ï¡¢Ã¯¤«¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿¡¢3¿Í¤Î´ñÌ¯¤ÊÀ¸³è¡£
¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢´ñÌ¯¤Ê¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ª
¢¡ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù
2025Ç¯10·î´üÆüÍË¥É¥é¥Þ Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷
µÓËÜ¡§¾¾ËÜÍ¥µª
²»³Ú¡§ÅìÀî°¡´õ»Ò¡¡¿ÀÃ«ÞÊ¿
¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÇòÀîÂç²ð
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²ÏÌî±ÑÍµ¡¡À¾µª½£¡¡²¬Âð¿¿Í³Èþ
±é½Ð¡§·ß²¬¹°¼±¡¡ËÌÀîÆ·
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó