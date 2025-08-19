[8.18 プレミアリーグ第1節](Elland Road)

※28:00開始

<出場メンバー>

[リーズ]

先発

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 2 ジェイデン・ボーグル

DF 3 ガブリエル・グズムンドソン

DF 5 パスカル・ストライク

DF 6 ジョー・ロドン

MF 4 イーサン・アンパドゥ

MF 18 アントン・シュタハ

MF 22 田中 碧

FW 7 ダニエル・ジェームズ

FW 10 J. Piroe

FW 29 W. Gnonto

控え

GK 26 カール・ダーロウ

DF 23 セバスティアン・ボルナウ

DF 25 サム・バイラム

MF 8 ショーン・ロングスタッフ

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

MF 44 イリア・グルエフ

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

FW 17 ラージー・ラマザニ

FW 20 ジャック・ハリソン

監督

ダニエル・ファルケ

[エバートン]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 5 マイケル・キーン

DF 6 ジェームズ・ターコウスキー

DF 15 ジェイク・オブライエン

DF 37 ジェームズ・ガーナー

MF 10 イリマン・エンディアイェ

MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール

MF 24 カルロス・アルカラス

MF 27 イドリッサ・ゲイェ

MF 42 ティム・イロエグブナム

FW 9 ベト

控え

GK 12 マーク・トラバーズ

GK 53 ハリー タイラー

DF 23 シェイマス・コールマン

MF 18 ジャック・グリーリッシュ

MF 45 ハリソン・アームストロング

MF 62 タイラー・オニャンゴ

FW 7 ドワイト・マクニール

FW 11 ティエルノ・バリー

FW 17 ユセフ・シェルミティ

監督

デイビッド・モイーズ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります