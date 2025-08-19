リーズvsエバートン スタメン発表
[8.18 プレミアリーグ第1節](Elland Road)
※28:00開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 2 ジェイデン・ボーグル
DF 3 ガブリエル・グズムンドソン
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 18 アントン・シュタハ
MF 22 田中 碧
FW 7 ダニエル・ジェームズ
FW 10 J. Piroe
FW 29 W. Gnonto
控え
GK 26 カール・ダーロウ
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 25 サム・バイラム
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 44 イリア・グルエフ
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 17 ラージー・ラマザニ
FW 20 ジャック・ハリソン
監督
ダニエル・ファルケ
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 5 マイケル・キーン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 15 ジェイク・オブライエン
DF 37 ジェームズ・ガーナー
MF 10 イリマン・エンディアイェ
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 24 カルロス・アルカラス
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 9 ベト
控え
GK 12 マーク・トラバーズ
GK 53 ハリー タイラー
DF 23 シェイマス・コールマン
MF 18 ジャック・グリーリッシュ
MF 45 ハリソン・アームストロング
MF 62 タイラー・オニャンゴ
FW 7 ドワイト・マクニール
FW 11 ティエルノ・バリー
FW 17 ユセフ・シェルミティ
監督
デイビッド・モイーズ
