マクドナルド新CMに、加藤清史郎ボーカルのLUNA SEA公認コピーバンド「LUNA CHEE」登場
8月19日から放映の日本マクドナルド株式会社新TVCMにて、加藤清史郎がロックバンドLUNA SEA公認のコピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」として登場する。
加藤清史郎はLUNA CHEEのボーカリスト役として、本家MVさながらの世界観で熱いパフォーマンスを披露。 CM楽曲は、ものまねタレント・たむたむがLUNA SEAの代表曲「ROSIER」を商品にちなむ替え歌として熱唱している。
本家LUNA SEAのメンバーも、「ROSIER」MVの完全再現を目指して制作された新CMの完成を楽しみにしていたようで、たむたむのレコーディングにRYUICHI（Vo）がサプライズで登場。その場で直接歌唱指導を行う貴重なシーンや、完成した新CMを視聴したLUNA SEAメンバー全員のリアクションを収めたWEB限定ムービーも公開予定とのことだ。
日本マクドナルドは、大人気レギュラーメニューの「ダブルチーズバーガー」にホワイトチェダーチーズを2枚加えた「チーズチーズダブルチーズバーガー」、同じく「てりやきマックバーガー」にホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えた「チーズチーズてりやきマックバーガー」、さらに朝マック®限定の「チーチーダブチソーセージマフィン」を、8月20日より2週間限定で、全国のマクドナルド店舗にて販売する。
そんな新たな話題も登場する中、本家LUNA SEAは11月8日（土）・9日（日）に幕張メッセにて、自身主催のロックフェス＜LUNATIC FEST.2025＞を開催する。
CM詳細
マクドナルドキャンペーン情報ページ
https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/cheese-cheese-series/
マクドナルド公式Xアカウント
https://x.com/McDonaldsJapan
マクドナルド公式ホームページ
https://www.mcdonalds.co.jp/
＜LUNATIC FEST.2025＞
2025年11月8日(土)、9日(日)
幕張メッセ展示ホール9〜11
〖DAY-1〗11月8日(土)
LUNA SEA
BRAHMAN、DIR EN GREY、GODLAND、lynch.、MY FIRST STORY
Novelbright、SIAMSOPHIA、シド、T.M.Revolution
〖DAY-2〗11月9日(日)
LUNA SEA
BUCK∞TICK、黒夢、MUCC、NEMOPHILA、凛として時雨、ROTTENGRAFFTY
UVERworld、THE YELLOW MONKEY、9mm Parabellum Bullet
※A→Z / 1→9
各プレイガイドにてチケット先行受付中
LUNATIC FEST. 2025特設サイト
https://lunaticfest2025.com