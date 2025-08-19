◇10月スタートの日本テレビドラマ「ぼくたちん家」

タレントの手越祐也（37）が10月スタートの日本テレビドラマ「ぼくたちん家」（日曜後10・30）に出演する。ドラマ出演は7年ぶりで、2020年の旧ジャニーズ事務所退所後は初となる。

及川光博（55）扮する50歳の心優しいゲイの主人公が、人生にも恋にも冷めきったクールなゲイの中学教師に出会って恋をする物語。手越は、恋の相手になる中学教師を演じる。おなじみの金髪ではなく、黒髪姿で役作り。2人は初共演だが、手越は初対面から及川を「ミッチー」呼びして「すぐに打ち解けました」と持ち前の“陽キャ”ぶりを発揮している。

退所後はユーチューバーや歌手としての活動を精力的に行い、脱毛サロンのプロデュース事業なども手がけた。Netflix制作のバラエティー番組への出演もあったが、地上波番組への復帰は長くなかった。

昨年10月に日テレバラエティー「世界の果てまでイッテQ！」で約4年ぶりに地上波復帰。この出演を皮切りに、同局系列のバラエティー番組を中心に地上波への露出が増加していた。

人懐っこさや明るいキャラクターの人気は健在。昨年10月に出演した「イッテQ！」では、同局が重視するコア視聴率（男女13〜49歳）で10・6％を記録した。テレビ関係者が「5％台で好調な方」とし、同番組も通常は5〜6％台のことが多い中で、驚異的な数字。今年4月に同番組に出演した時も、コア視聴率で8・9％と再び数字を残した。

撮影を今後に控え「楽しい撮影になりそうだなと今からワクワク」と久しぶりのドラマ撮影にも臆する様子はない。今作も盛り上げていきそうだ。 （山内 健司）

【手越祐也 事務所退所からの経過】

▽20年6月19日 旧ジャニーズ事務所退所。ツイッター（現在のX）アカウントを開設

▽22日 YouTubeチャンネルを開設

▽23日 記者会見を実施

▽7月16日 会社「AVALANCHE」設立

▽8月5日 初の著書「AVALANCHE」を発売

▽16日 独立後初のオンラインライブを開催

▽21年7月7日 配信シングル「シナモン」でソロデビュー

▽24年10月13日 日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」に4年ぶりに出演

▽25日 「X JAPAN」のYOSHIKIプロデュースのグループ「XY」に加入。その後脱退