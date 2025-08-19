ボートレース芦屋の「オール九州選抜戦」は4日目を迎える。注目は12Rだ。

岡崎が予選ラストを締めくくる。決して威張れる足色ではないが出足、伸びと好バランスで弱点のない仕上がり。今節の平均スタートもコンマ09と鋭く決まっているだけに、ここもスリット先手から先制ターンへ。

ただ、相手選びが難解だ。差し続く永田を追走の1番手に推したが、外2艇も展開次第では出番十分とみる。

＜1＞岡崎恭裕 調整は何もしていないので足は変わっていない。展示タイムも悪くないし、レースができているし悪くないと思う。

＜2＞永田啓二 足は変わっていない。普通くらい。乗り心地も悪くない。

＜3＞山ノ内雅人 起こしが来たり来なかったりだし、ピット離れも気を遣う。ただ、走り出せば気になる部分はなく、バランスが取れていてそこそこ。

＜4＞高倉和士 展示までスタートが早過ぎて本番はいいのが行けなかった。足はいいと思う。全部の足が少しずついい。部分的には上がいるけど、自分の足もいい部類だと思う。

＜5＞前川守嗣 後半は回り過ぎで舟が暴れていた。でも、合えば体重の割には体感がいいし、レース足はしっかりしている。エンジンは悪くないので調整を考える。あとはスタート。

＜6＞原田才一郎 スタートして追いついていた。乗り心地を意識して調整したけど、伸びも落ちていない。