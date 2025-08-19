¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬¹õÈ±¤Ë¡ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤ÇµÚÀî¸÷Çî±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÎø¤ÎÁê¼êÌò¤Ë·èÄê
10·îÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ë¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç±é¡¦µÚÀî¸÷Çî¤¬¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¤ò±é¤¸¤ëËÜºî¡£¼ê±Û¤Ï¤½¤ó¤ÊµÚÀî¤ÎÎø¤ÎÁê¼êÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¢£¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¡ª
2024Ç¯10·î¤Ë¡¢¼ê±Û¤Î¿Íµ¤¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¤Ë4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¼ê±ÛÍ´Ìé¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂÔË¾¤Î¥É¥é¥ÞÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¼ê±Û¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥Þ¥È¥Ê¥Ç¥·¥³¼·ÊÑ²½¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¡ù¥Ü¥¹ ¥Þ¥¤¡ù¥Òー¥íー¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¡Ø¥Ç¥«¥ï¥ó¥³¡Ù¡Ê2011Ç¯¡¢2012Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ç³èÌö¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø¶µ»Õ¤ÎºîÅÄº÷¡£¿ÍÀ¸¤âÎø¤âÎä¤á¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯ー¥ë¤Ê¥²¥¤¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿µÚÀî±é¤¸¤ë¸¼°ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
²»³Ú¶È¡¦ÇÐÍ¥¶È¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿µÚÀî¤È¼ê±Û¡£¶¦¤Ë¡È²¦»Ò¡É¤Î¾Î¹æ¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÈW²¦»Ò¡É¤¬¤Ä¤¤¤Ë½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÝ¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅþÃå¡Ê¢¨¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡Ë¡£¶âÈ±¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¼ê±Û¤ÎÈ±¿§¤Ï¤Ê¤ó¤È¹õÈ±¤Ë¡£ËÜºî¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¤ËÃíÌÜ¤·¤è¤¦¡£
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¿´Í¥¤·¤¤Ò¤È¤ê¤Î¥²¥¤¤¬¡¢Îø¤ò¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢¤ä¤¿¤é¾ð¤Ë¸ü¤¤ÃË¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡£50ºÐ¡£
¡Ö¿Í´Ö¤ÏÎø¤È³×Ì¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¤½¤Î¶»¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø¶µ»Õ¤ÎºîÅÄº÷¡£38ºÐ¡£
¤À¤±¤ÉÈà¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤âÎø¤âÎä¤á¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯ー¥ë¤Ê¥²¥¤¡£
¡ÖÎø¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤¡£³×Ì¿¤Ï¤º¤Ã¤È¡ÈÉÔ³×Ì¿¡É¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤Þ¤À¥º¥Ã¥Ý¥êÌÏº÷Ãæ¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¸¼°ì¤Ï¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡È²È¡É¡¢Çã¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¡£ÊÌ¤ì¤ë¤Î¤¬»à¤Ì¤Û¤ÉÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡È²È¡É¤ò¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¡È¤«¤¹¤¬¤¤¡É¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
Îø¤Î¹ðÇò¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Êª·ï¹ØÆþ¤ÎÂÇ¿Ç――
¿¿·õ¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤³¤«¥Ð¥«¡£¤À¤±¤ÉËÜµ¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢15ºÐ¤Î¾¯½÷¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡£
¥Èー¥è¥³¤ËÆþ¤ê¿»¤ëÌõ¥¢¥ê¾¯½÷¤¬¡¢Âç¶â¤ò¼ê¤Ë¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¡Ö»ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¡£3ÀéËü±ß¤Ç¡£Ãæ³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢¿Æ¤Î¥Õ¥ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Îø¤â¿ÍÀ¸¤â¡¢¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤â¿Í¤Ï¡¢Ã¯¤«¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿¡¢3¿Í¤Î´ñÌ¯¤ÊÀ¸³è¡£
¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢´ñÌ¯¤Ê¥Ûー¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ª
¢£µÚÀî¸÷Çî¡Ê¼ç±é¡Ë¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢Îø¤ÎÁê¼êÌò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼ê±Û¤¯¤ó¤È¤´°ì½ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤ÆÎ©¤Á²ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê±Û¤¯¤ó¤ÎÁ´³«¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥ïー¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤è¤¯¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÛ¥¥ã¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÊý¡¢¼ê±Û¤¯¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅ·Á³¤ÎÍÛ¥¥ã¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾ì¤Î¥àー¥É¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¸½¾ì¤«¤é¡¢³Ú¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ê±ÛÍ´Ìé ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò»Ç¤¤¡¢¡Ö¡Èº÷¡ÉÌò¤Ï¼ê±Û¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë´ÆÆÄ¤¿¤Á¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬¹Í¤¨¤ë¡Èº÷¡É¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢µÓËÜ¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤Ë¤½¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¡¢ËÍ¤é¤·¤¤¡Èº÷¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÚÀî¤µ¤ó¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤µ¤¯¤ÇÌÀ¤ë¤¤Êý¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÍ¤Ï¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤ò°ìµ¤¤Ë½Ì¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢½éÂÐÌÌ¤«¤é¡Ö¥ß¥Ã¥Áー¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÎÉ¤¯¡¢¡È¤³¤ì¤Ï³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡É¤Èº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¤ê¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¤ê¡¢¿´¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
LGBT¤ä¥Èー¥è¥³¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÍ¼«¿È¡¢°¦¤Î·Á¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬¤½¤ì¤òÈãÈ½¤·¤¿¤êÈÝÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ß¤¤¤¬¹¬¤»¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¿»×¤¤¤ä¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î³Ú¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¡È¤ß¤ó¤Ê¤¬Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£²ÏÌî±ÑÍµ¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¥³¥á¥ó¥È
20Ç¯Á°¡¢¡Ø¥Þ¥¤¡ù¥Ü¥¹ ¥Þ¥¤¡ù¥Òー¥íー¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ç¹â¹»À¸Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¼ê±ÛÍ´Ìé¤µ¤ó¡£
À©Éþ»Ñ¤Î¼ê±Û¤¯¤ó¤Î·òµ¤¤Ç¥¥åー¥È¡¢¤½¤·¤Æ°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê»Ñ¤Ï¡¢º£¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¡ÈÌò¼Ô¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¡É¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Îø¤ä¿ÍÀ¸¤Ë¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¿´¤Î±üÄì¤Ë¤ÏÇ®¤òÈë¤á¤¿¥²¥¤¡¦ºîÅÄº÷¡£
ÇÉ¼ê¤Ê¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¿Í´Ö¤¯¤µ¤µ¤ä¼å¤µ¤ò¡¢¤É¤¦¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤Ç¸«¤»¤ë»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢ÇÐÍ¥¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ã¥Áー¡õ¼ê±Û¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¤¼¤Ò¡¢ÌÜ·â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù
10·îÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µÆüÍË22:30～
¼ç±é¡§µÚÀî¸÷Çî
½Ð±é¡§¼ê±ÛÍ´Ìé Â¾
µÓËÜ¡§¾¾ËÜÍ¥µª
±é½Ð¡§·ß²¬¹°¼±¡¡ËÌÀîÆ·
¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/