歌手でタレントの手越祐也さん（37）が、日本テレビ系の10月期新日曜ドラマ『ぼくたちん家（ち）』で7年ぶりにドラマに出演することが決定。意気込みを明かしました。

ドラマは、様々な偏見のなかで生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて明るくたくましく生き抜く姿を、笑いと涙で描く奇妙なホーム＆ラブコメディーとなっています。

手越さんが演じるのは、人生も恋も冷めきったようなクールなゲイで中学教師の作田索、38歳。また、及川光博さん（55）演じる主人公の心優しきゲイ・波多野玄一が胸をふるわす恋のお相手役です。公開された2ショットでは、金髪のイメージが強い手越さんが黒髪姿を披露しています。

今回のドラマ共演で初めて手越さんに会った及川さんは、「僕自身もよく陽キャと見られることが多いのですが、僕のは『ビジネス陽キャ』なんです（笑）。一方、手越くんはまさに天然の陽キャですね。現場のムードメーカーとしても素晴らしく、共演者としてとても心強い存在です」とコメント。

一方、手越さんは及川さんについて、「とても気さくで明るい方で、すぐに打ち解けました！ 僕は人との距離を一気に縮めるタイプなので、初対面から『ミッチー』と呼んでしまって（笑）」と手越さんらしい距離の縮め方を明かしました。

ドラマのプロデューサーを務めるのは、『野ブタ。をプロデュース』や手越さんが出演していた『マイ☆ボス マイ☆ヒーロー』を手がけた河野英裕さん。この作品のオファーをもらった時のことについて手越さんは「プロデューサーの熱い想いを伺い、『“索”役は手越さんにお願いしたい』と言っていただけたことに感銘を受け、素直に嬉しく思いました。実際に監督たちとお会いして、僕が考える“索”のイメージを伝えると、脚本が進むごとにそのイメージに近づいていき、僕らしい“索”を考えてくださっているんだなと感動しました」と話し、「『みんなが悩みを抱えながら生きていて、みんなが同じでなくてもいいんだよ』というメッセージを、この作品を通して伝えたいです」と意気込みを語りました。

新日曜ドラマ『ぼくたちん家』は2025年10月スタート。毎週日曜午後10時30分から放送。