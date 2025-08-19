「私立恵比寿中学（愛称・えびちゅう）」の元メンバーでソロアーティストの柏木ひなた（２６）が２７日にリリースする新曲「大好きで大嫌い／しゃるうぃーだんす」の作詞作曲を、えびちゅうの安本彩花（２７）が手がけたことが１８日、分かった。

２人はグループで１０年以上、青春を過ごした盟友。安本が外部アーティストに楽曲提供をするのは初で、現役メンバーから元メンバーへの提供も異例だ。柏木はレコーディング当日まで曲の生みの親を知らず、スタジオに安本が乱入するドッキリで明らかに。柏木は「今年一番のサプライズ。登場して驚き、曲を書いてくれた二段階の驚きがありました」と語った。

「大好きで―」は疾走感のあるラブソング。安本は、天啓のようにメロディーが降りてきたことを明かし「ひなたの素直になれないピュアなかわいらしさを表現した。誰かを思って書くことはこんなに創作意欲が湧くんだと新しい扉を開かせてもらった」と感謝した。柏木は２６日、東京・ＳＨＩＢＵＹＡ ＣＬＵＢ ＱＵＡＴＴＲＯでのライブで同曲を披露予定。柏木は「この曲を歌う自分も、ファンの皆様の光景を見るのも楽しみ」と胸を高鳴らせた。