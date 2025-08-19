◆米大リーグ ドジャース５―４パドレス（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で出場。今季初対戦となったパドレスのダルビッシュ有投手（３９）から初回先頭でいきなり右前安打を放ち、４点先取の口火を切るなど、４打数１安打１得点。これまでに因縁も多い宿敵パ軍との首位攻防３連戦でスイープに導き、２ゲーム差に拡大。ＷＳ連覇を狙うチームが、今季最長１３連戦で最高のスタートを切った。

大谷の“軽打”が、偉大な先輩攻略の糸口となった。初回先頭。カウント２―２からダルビッシュの低め９５・６マイル（約１５３・９キロ）の直球をコンパクトな振りで捉え、鋭い打球を右前に運んだ。追い込まれたことで大振りを封印して流れを呼び込むと、１死一、二塁からフリーマンに先制３ランが飛び出すなど一挙４点先取。ロバーツ監督も「ショウヘイが低めの球をうまく打ってヒットにしたのは大きかった」と称賛した。

ともに日本ハムから海を渡った２人。在籍期間は重なっていないが、１１年まで日本ハムに在籍していたダルビッシュの背番号１１を、１３年から受け継いだのが大谷だった。日本ハム時代の１５〜１７年にはともに自主トレを行った。昨年に初対決が実現し、試合前時点で通算５打数１安打２三振。この日は「僕の小さい頃のスター選手というか。テレビの中で見て、憧れた選手の一人」と尊敬する先輩の出はなをくじいた。

意識せざるをえない相手だった。前回対戦となった６月１６日からの本拠地４連戦では、異例の４戦計８死球が飛び交う荒れに荒れた“遺恨マッチ”に発展。大谷も２度の「報復」とみられる死球を受けていた。今カードが始まる前はド軍は１差の２位だったという状況もあって、ピリついた雰囲気はより一層漂った。それを象徴するように、普段は打席に入る際に審判団や敵将に会釈をする大谷だが、このカードは３試合で一度も行わず。８回に飛び出したベッツの決勝ソロには、誰よりも先にベンチを飛び出し、喜びを爆発させるほど、勝利にこだわっていた。

パ軍戦は今季８勝２敗とし、残す直接対決は２２日（同２３日）からの敵地３連戦のみとなった。１３連戦で好スタート。４連敗後に３連勝を飾り、ロバーツ監督は「１週間前とは全く違う気分だよ。４日前の状況を考えれば、我々が集中力と強度を高め、３試合を勝ち切ったことは大きい」と雰囲気の好転を指摘した。１８日（同１９日）からは同地区最下位・ロッキーズとの敵地４連戦。今季は６戦全勝と相性がいいだけに、連勝街道を進み、２年連続の世界一へ勢いを加速させる。（竹内 夏紀）