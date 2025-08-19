元モーニング娘。の譜久村聖（みずき）が１０月３０日に自身２年ぶりとなる写真集（タイトル未定）を発売することが１８日、分かった。それぞれ掲載カットが全く異なる通常盤と限定版の２冊を同時に発売する。

２０２３年１１月の卒業まで当時のグループ歴代最長記録となる４７１５日間在籍し、リーダーも歴代最長となる約９年間務めた譜久村の一冊。撮影はベトナムで行われ「実は１か月で２回も行かせていただきました。１度目は台風の影響で全日程ほぼ大雨だったんです。道では膝下まで雨水がたまる状態で撮影が続けられるか不安もあった中、スタッフさんと協力し合いながら奮闘して歴代写真集一番のインパクトとなりました！ ２度目は晴天で美しい街や自然を見ることができ、ベトナムのいろんな表情と共に自然体の私が残せたと思います」と振り返った。

卒業後初の写真集となる今作は、２０代最後の誕生日が発売日となり「まさに『ふく（２９）』の年の１つ目の作品がこの写真集であることがすごくうれしいです」と歓喜。「２０代ラスト写真集であり、初の２冊同時発売、ソロになって初写真集など、メモリアルでスペシャルな内容になっています。ぜひたくさんの方に見ていただきたいです」と呼び掛けた。