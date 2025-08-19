ユーロは夏に失速したが、強気派は基本的なスタンスを変えていないという。７月のユーロドルは３．２％下落し、７月としては過去最悪のパフォーマンスとなった。しかし、オプション市場でユーロは、実需筋や政府系ファンドにとって「価値の保存手段」として扱われる傾向が強まっているという。



ただし、短期的にはユーロドルは上値が重い可能性もあるという。ＥＣＢの年内利下げ期待を市場はまださほど織り込んでおらず、これは織り込まれていない分、今後のユーロにとって重石になるリスクがあるという。



一方、ＦＲＢに関しては、パウエル議長の来年５月の任期終了までに３回か４回の利下げを市場はすでに織り込んでいる。インフレ水準を考慮すれば、やや行き過ぎの動きとも言え、０．５０％ポイントの大幅利下げも過剰期待と思われる。もし、それぞれの期待が修正されれば、それは再びドル高を誘発する理由になるという。



ただし、グローバルな準備通貨およびポートフォリオの基盤としてのユーロの役割が以前よりも拡大している点は変化はなく、それは強気派の長期的なストーリーを支え続けるとも述べている。



EUR/USD 1.1661 EUR/JPY 172.41 EUR/GBP 0.8635



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト