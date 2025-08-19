◇米女子ゴルフツアー ポートランド・クラシック最終日（2025年8月17日 オレゴン州コロンビアエッジウオーターCC（6497ヤード、パー72））

2打差単独首位から出た岩井明愛（23＝Honda）が6バーディー、ボギーなしの66で回り、通算24アンダーでツアー初制覇を飾った。日米通算7勝目。5月に初優勝した双子の妹・千怜（ちさと、23＝Honda）に続く勝利で、ツアー史上初の双子Vを達成した。姉妹Vはこれで4組目となり、日本勢としては今季5人目の勝利。千怜も7打差7位から今季自己ベストの64と伸ばし、通算19アンダーの3位に入った。

千怜は明愛を猛追した。7打差の7位でスタートし、5番パー5でピン右奥5メートルに2オンしてイーグルを奪うと、7番パー5でも7メートルに乗せて2個目のイーグル。12番終了時点で明愛と1打差の2位に迫った。

5月のリビエラマヤ・オープンに続くツアー2勝目には届かなかったものの、今季自己最少の64を叩き出して3位まで順位を上げ「ここまで来られた自分にビックリ。スコアを考えることなく一打一打に集中できていた」と達成感を漂わせた。

取材対応後は18番グリーンで待ち構えて明愛を祝福。「本当に良かった。頑張っていたのをずっと見ていたので。今回やってくれたなという感じ。ホッとした」と自分のことのように喜んだ。

生まれた時から隣にいる明愛は励まし合う存在でありライバルでもある。オフの合宿も普段の練習も一緒に行う一方、日本ツアーではプレーオフで対決したこともある。「どっちかが勝つと悔しい思いも、うれしい思いもする。うまく刺激し合っているところが一番いい」。ただ、この日は自分が負けた悔しさが湧いてこなかった。「今日はうれしい。なんでか分からないけど」。千怜の顔に屈託ない笑みが浮かんだ。