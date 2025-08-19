◇米女子ゴルフツアー ポートランド・クラシック最終日（2025年8月17日 オレゴン州コロンビアエッジウオーターCC（6497ヤード、パー72））

【記者フリートーク】父・雄士さんが「明愛は天才型。千怜は努力型」と話すように岩井明愛は抜群の運動神経の持ち主。どんなスポーツでも教えれば、すぐに習得して器用にこなしてしまう。

中学時代までは、ゴルフと並行してサッカー、陸上にも打ち込んでいた。小学6年の時に地元のサッカーチームに入りサイドバックとしてプレー。川島中では陸上部に所属し、夏は短距離、冬は長距離に取り組んだ。

岩井姉妹はシーズンオフに、所属するHondaの野球部と合同練習を行っているが、そこでも才能を発揮し、投球、打撃、守備をまるで“本職”のようにやってのける。

ゴルフでもそうだ。左打ちでも右打ちと変わらない美しいスイングができる。23年ニチレイ・レディースでは、片手でチップインバーディーを決めて観客を驚かせた。

得意技「直ドラ」の打ち方を聞いたことがあるが、答えは「直ドラって打ちやすいんですよ」だった。「やはり天才だな」と感じたことを覚えている。岩井明には好成績を残すだけでなく、目の肥えた米国のファンをうならせるプレーを期待している。（ゴルフ担当・福永 稔彦）