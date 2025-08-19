◇映画「国宝」の興行収入が100億円突破

【記者の目】配給の東宝も、ここまでのヒットになるとは想像していなかったに違いない。要因の一つは作品のクオリティーの高さ。主役級の俳優をぜいたくに配し、吉沢と横浜は1年半を稽古に費やし、歌舞伎の所作を体に染み込ませた。李監督が、吉田修一氏の大河小説を映画で描くためには、2時間55分という尺が必要だったと観客に納得させる出来栄えに仕上げたのはさすがだ。

徹底追求したリアリティーに加え、骨太な人間ドラマも高く評価された。公開当初は歌舞伎ファンを中心とした高齢層の観客が目立ったが、市川團十郎ら歌舞伎俳優のSNS発信や、吉沢ら人気俳優の存在もあって、10代にまで客層が広がった。共感を呼んだのが、対照的な道を歩む主人公（吉沢）とライバル（横浜）の関係性。嫉妬しながら高め合う2人の物語は青春ドラマのような熱があり、若い世代の観客を引き付けた。

公開から4週連続で興収が前週を上回るのは18年「ボヘミアン・ラプソディ」以来と聞き、クイーンを知らない世代が劇場に多く詰めかけたあの時と同じ流れを感じる。「見たい映画」から「見るべき映画」へと昇華したといえる「国宝」。日本映画の歴代興収上位はまだまだアニメが席巻しているが、大きな風穴をあけたことは事実。実写の製作者たちも一つの光、可能性を見いだしたのではないだろうか。 （映画担当・鈴木 元）