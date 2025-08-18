娘「お母さん、どうしよう」差し出された『スマホの画面』に映っていたものに「えっ」母が青ざめた理由

スマホを手にした瞬間から子供たちの世界は親が思っている以上に広がっていくもの。

しかし子供たちが手にするそのスマホから大きなトラブルに発展する事も！

今回は子育て中の友人から聞いた子供のスマホにまつわる問題エピソードをご紹介します。

どうしよう！ 著作権侵害！？ 子供のスマホトラブル！！

アイコン画像を変更した事や誠意ある謝罪で許してもらえましたが軽視できない問題ですね。

しかし子供にとっては1つの学びとなったのではないでしょうか。

【体験者：40代・女性会社員、回答時期：2025年5月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：momobuta

ltnライター：藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。