俳優の吉沢亮（31）主演の映画「国宝」の興行収入が100億円を突破したと、配給元の東宝が18日、発表した。6月6日の公開から8月17日までの観客動員数は747万3454人で、興収は105億3903万円に達した。実写の日本映画としては2003年「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」（173億5000万円）以来22年ぶりの大台突破。歴代でも98年「踊る大捜査線 THE MOVIE」（101億円）を抜き、3位に躍り出た。

吉沢は「こんなにもたくさんの方に愛していただき、感謝しかございません」と感激。自身も反響を実感しており「たくさんの熱のこもったお言葉を頂戴し、この作品に参加して良かったと心から思わせていただいている日々でございます。僕自身にとっても特別な映画になりました」と語った。李相日監督も「ご高齢の方から中高生の若者まで、男女を問わず満場の観客が3時間もの間、前のめりに同じスクリーンを見つめる。我々の目に生涯忘れることのない景色を焼きつけてくれました」と言葉を寄せた。

上方歌舞伎の名家に引き取られたやくざの息子と、その家の御曹司がしのぎを削りながら芸道を究めていく波瀾（はらん）万丈の50年を描く一代記。公開から4週連続で興収が前週を上回る異例の興行を展開。その後の落ち込みも小さく、8月1〜3日の週末で再び上昇に転じ、73日間で大台に達した。吉沢と対峙（たいじ）する役どころの横浜流星（28）は「この上ない幸せを感じていますし、日本映画を発展させるための責任がさらに強くなりました」と決意も新た。2人の師匠を演じた渡辺謙（65）も「スタッフ、キャスト、監督、この映画に携わった全員の情熱と努力が報われました。俳優として歴史に残る作品に参加できてとてもうれしく思っております」と喜びをかみしめた。

歴代2位の83年「南極物語」（110億円）を抜くのは時間の問題。「国宝」が「踊る2」にどこまで迫り、そして追い抜くのか、注目度は増すばかりだ。