公認コピーバンド・LUNA CHEE（ルナチー）爆誕、マック“伝説の2週間”が幕開け
俳優の加藤清史郎（24歳）が、伝説のビジュアル系ロックバンド・LUNA SEA公認のコピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」のボーカリスト役として、マクドナルドの新CMに出演。8月19日から放映を開始する。
マクドナルドはこのたび、大人気レギュラーメニューの「ダブルチーズバーガー」にホワイトチェダーチーズを2枚加えた「チーズチーズダブルチーズバーガー」、同じく「てりやきマックバーガー」にホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えた「チーズチーズてりやきマックバーガー」、さらに朝マック限定の「チーチーダブチソーセージマフィン」を、8月20日より2週間限定で販売する。
それに伴い放映される新CMに登場するのが、期間限定で登場する人気メニュー「チーチーダブチ」と「チーチーてりやき」の魅力を訴求するために結成されたヴィジュアル系ロックバンド・LUNA CHEE（ルナチー）だ。
偉大なLUNA SEA（ルナシー）をオマージュしたこのグループでボーカルを務めることになった加藤清史郎は、衣装だけでなく、ヘアスタイルやメイクまで完璧なミュージシャンになりきってスタジオに登場したが、「今までのイメージと違いすぎるなぁ…（笑）」と自身の姿をあらためて見直しながら苦笑い。しかしメンバー5人が揃うと、それまでのソフトな表情もキリリと引き締まり、“本家”に負けない凛々しい立ち姿を披露した。
加藤率いる“ルナチー”が新CMで目指すのは、“LUNA SEA”が1994年にリリースした名曲「ROSIER」のMVを「チーチーバージョン」にアレンジした上での完全再現。MVを繰り返し見たという加藤は、“LUNA SEA”ボーカルのRYUICHIになりきってカメラの前へ。力が漲った表情や上半身を反らせるアクションをまじえて歌う撮影に臨んだ加藤は「想像していた以上にハードですね。これまでの人生でやったことがない姿勢です（笑）」と苦戦しながらも、「再現度を高めたいのでカメラの横に鏡を用意してもらえますか」と要望。表情や細かな動きを鏡でリアルタイムにチェックしながらテイクを重ねていった。
撮影が進む中、サプライズで姿を現したのは、ものまねタレントのたむたむ。CMの映像でボーカルを務めるのは加藤だが、「ROSIER・チーチーバージョン」を歌う“声の出演”は、優れた歌唱力で本家“LUNA SEA”のお墨付きをもらっているたむたむが担当することになっており、「見学に来ました！」と話すたむたむを、加藤は笑顔で歓迎。加藤が「ぜひ、RYUICHIさんになりきる方法を教えてください！」とアドバイスを求めると、たむたむは「思うがまま、自由に。考えすぎず！」とシンプルに回答。しかしこの言葉が励みになったのか、加藤はスッキリとした表情で次の撮影に臨んだ。
撮影後のインタビューで、加藤は「もう何もかもやったことのない動きばかりで…あのLUNA SEA（ルナシー）さんをもじって“ルナチー”ということで、ミュージックビデオを完全コピーするべく、カメラワークから動きから歌い方から、研究しながらの撮影になったんですけど、普段の生活でここまで（急な角度で）首を倒すこともなければ、こうやって戻すこともないですし（笑）、すごく貴重な経験をさせていただいてることを常に感じる撮影でした。そしてビジュアルも普段のボクとは全然違うので、動きも含めて『このボクもアリかも』みたいな新鮮な気持ちで（笑）。なんか新しいけれども、なんかちょっと『ふ〜ん、いいんじゃない？』って思えるような映像と共に今日は乗り越えました」と語っている。
