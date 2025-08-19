“佐藤健が船に乗って助けに来るシーン”に「タイタニック抜いた」

アルコ＆ピース・平子祐希（46歳）が、8月17日に公開されたNetflix公式YouTubeチャンネルの動画に出演。ドラマ「グラスハート」で、佐藤健が船に乗って現れるシーンについて、「タイタニック」を抜いたと語った。



Netflix配信ドラマ「グラスハート」を観た女性によるトーク番組が公開され、マネージャーの嫌がらせで船に閉じ込められた宮崎優を、佐藤健らバンドのメンバーが船に乗って助けに来るシーンが紹介された。



佐藤健が舳先に座っている姿について、村重杏奈は「船にそんな座り方する人いない」と話し、ダウ90000・中島百依子は「（佐藤健の役柄的に）この座り方しかない」とコメント。アルコ＆ピース・平子祐希は「船の先でのアクションと言えば、ここ何年も、世界的にですよ、『タイタニック』のイメージが強いですけど、抜いたね」と語った。