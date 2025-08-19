京都出身の吉岡里帆「いまだにレインボーブリッジと東京タワーは感動しますね」

女優の吉岡里帆（32歳）が、8月17日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。「いまだにレインボーブリッジと東京タワーは感動しますね」と語った。



番組に、新日本三大夜景・夜景100選事務局代表の縄手真人氏がゲストとして登場し、吉岡里帆に豊洲市場の「千客万来足湯庭園」をオススメ。時間と天候によっては「富士山とレインボーブリッジが織り成す夜景が楽しめる」と紹介した。



吉岡は「すごいきれい。やっぱり、自分は京都出身なので、東京に出てきてレインボーブリッジを初めて渡った時の景色があまりにきれいで、すっごい感動したんですけど。いまだにレインボーブリッジと東京タワーは感動しますね」と語った。