マクドナルドの大人気レギュラーメニュー「ダブルチーズバーガー」にホワイトチェダーチーズを2枚加えた「チーズチーズダブルチーズバーガー」と「てりやきマックバーガー」にホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えた「チーズチーズてりやきマックバーガー」が登場！

さらに朝マック限定の「チーチーダブチソーセージマフィン」が2週間限定で販売されます☆

マクドナルド「チーズチーズダブルチーズバーガー／チーズチーズてりやきマックバーガー／チーチーダブチソーセージマフィン」

販売期間：2025年8月20日（水）〜9月2日（火）

販売店舗：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドの期間限定メニューとして、ホワイト＆チェダーの2種類を使用した、とろけるチーズが織りなす贅沢な味わいの「チーズチーズダブルチーズバーガー」と「チーズチーズてりやきマックバーガー」が登場。

ファンから「チーチーダブチ」「チーチーてりやき」の愛称で親しまれている大好評の限定メニューになっています。

これまで限られた店舗にて期間限定で登場することが多く、一部のファンにしか提供できない神出鬼没のメニューでしたが、「食べてみたい」という要望が多く、今回その声に応えるべく、期間限定で全国のマクドナルドで販売されます。

「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、人気のレギュラーメニュー「ダブルチーズバーガー」に、ホワイトチェダーチーズを2枚加えたチーズ好きにはたまらない一品です。

「チーズチーズてりやきマックバーガー」は、人気のレギュラーメニュー「てりやきマックバーガー」に、ホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えたコク深いメニュー。

とろける2種のチーズが織りなす深いコクと香ばしいバンズが一体となり、ひと口ごとに“チーチー”ならではの濃厚な味わいが広がります。

さらに、今回は朝からチーチーダブチを味わえる朝マックの新メニュー「チーチーダブチソーセージマフィン」もラインナップ☆

チーズチーズダブルチーズバーガー

単品 500円(税込)〜／バリューセット 800円(税込)〜

販売時間：午前10 時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

2枚のジューシーな100%ビーフパティに、コクがあるチェダーチーズが2枚、さらに、まろやかなホワイトチェダーチーズを2枚サンドした「チーズチーズダブルチーズバーガー」

とろける濃厚な2種のチーズがバーガーの旨みをさらに引き立て、チーズ好きにはたまらない一品に仕上げられています。

チーズチーズてりやきマックバーガー

価格：単品 470円(税込)〜／バリューセット 770円(税込)〜

販売時間：午前10 時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

ジューシーなポークパティを日本ならではのてりやき風味に仕上げた、食べ応えとコクのある味わいが人気の「てりやきマックバーガー」に、コクのあるチェダーチーズとまろやかなホワイトチェダーチーズをサンドした「チーズチーズてりやきマックバーガー」

とろける濃厚な2色のチーズが、てりやきのおいしさを一層引き立てる、コク深い一品です。

朝マック：チーチーダブチソーセージマフィン

価格：単品 450円(税込)〜／バリューセット 650円(税込)〜／コンビ 510円(税込)〜

販売時間：開店〜午前10時30分まで（24時間営業店舗では午前5時00分から）

期間限定で販売し人気を博した朝マック限定の「ダブチソーセージマフィン」に、ホワイトチェダーチーズを2枚加えた「チーチーダブチソーセージマフィン」が新登場！

大人気メニュー「ダブルチーズバーガー」の味わいをヒントに、ジューシーなソーセージパティ2枚とコクのある旨みが特長のチェダーチーズとホワイトチェダーチーズをそれぞれ2枚入れて、ケチャップとピクルス2枚とともに、もっちりしたオリジナルマフィンで挟んであります。

朝からチーズにまみれた「チーチーダブチソーセージマフィン」の至福の味わいが楽しめるメニューです。

新TVCM：タイトル チーチーダブチ／てりやき「LUNA CHEE」篇

放映開始日：2025年8月19日（火）

放送地域：全国（一部地域を除く）

新TVCMに、加藤清史郎さんが伝説のビジュアル系ロックバンド「LUNA SEA」公認のコピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」のボーカリスト役として登場！

CM楽曲の歌唱は、本家のボーカル・RYUICHIさんも認める歌唱力を持つものまねタレント・たむたむさんが担当し、LUNA SEAの代表曲「ROSIER」を「チーチー」にちなむ替え歌として歌い上げます。

「ROSIER」のミュージックビデオをオマージュした重厚な演出で、「チーチーダブチ」「チーチーてりやき」の魅力をロックに伝えます！

ホワイト＆チェダーの2種類を使用した、とろけるチーズが織りなす贅沢な味わいの2週間限定メニュー。

マクドナルドの「チーズチーズダブルチーズバーガー」「チーズチーズてりやきマックバーガー」「チーチーダブチソーセージマフィン」は、2025年8月20日より販売開始です☆

