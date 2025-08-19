AKB48、前田敦子らOGメンバー参加のシングルが53作連続1位 「連続1位獲得作品数」歴代1位を自己更新【オリコンランキング】
AKB48の最新シングル「Oh my pumpkin!」が、初週35.1万枚を売り上げ、8月19日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。
【写真】10年ぶりに劇場に立ちパフォーマンスした前田敦子
2009年11月2日付での「RIVER」から、53作連続、通算53作目のシングル1位となり、歴代1位の「シングル連続1位獲得作品数」記録と、嵐に次ぐ歴代2位の「シングル通算1位獲得作品数」記録をそれぞれ自己更新【※1】【※2】した。なお初週売上は35.1万枚を記録したこと、「シングル初週売上30万枚超え作品数」は通算51作となった。
本作は、2006年2月に「桜の花びらたち」でCDデビューしたAKB48の20周年記念シングル。センターは現役メンバーの小栗有以（おぐり・ゆい）が務め、前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃4名のOGメンバーも参加。シングル表題曲にOGメンバーが参加するのは、10周年記念シングルとしてリリースした「君はメロディー」（2016年3月9日発売）以来となる。
AKB48史上初となるJKT48ら海外姉妹グループのメンバーも選抜に参加しており、現役・OG・海外メンバーが文化や世代を越えて「ひとつのグループ」となったメモリアルなシングルとなっている。
【※1】「シングル連続1位獲得作品数」記録※同順位は達成順／1位：AKB48（53作）、2位：B’z（50作）、3位：嵐、KinKi Kids（47作）
【※2】「シングル通算1位獲得作品数」記録／1位：嵐（54作）、2位：AKB48（53作）、3位：B’z（50作）
＜クレジット：オリコン調べ（2025年8月25日付：集計期間:2025年8月11日〜17日）＞
