¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£Éèµ×Â¼À»¡¢¼Ì¿¿½¸2ºýÆ±»þÈ¯Çä·èÄê¡¡20Âå¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ë¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×
¡¡2023Ç¯11·î¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤òÂ´¶È¸å¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Éèµ×Â¼À»¡Ê28¡Ë¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¡¢29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤ë10·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Û¥»¥¯¥·¡¼¡ÄÈþ¥Ð¥¹¥È¤¢¤é¤ï¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÅ»¤¦Éèµ×Â¼À»
¡¡ËÜºî¤¬20Âå¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÄÌ¾ïÈÇ¡¢¸ÂÄêÈÇ¤È½é¤Î2ºýÆ±»þÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£º£ºî¤Ï½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡Á¿·¤·¤¤Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ»£±Æ¡£Éèµ×Â¼¤¬»ý¤Ä½À¤é¤«¤¯¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤µ¡¢Î¾ÌÌ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÁÇ´é¤Î¿²µ¯¤¥·¡¼¥ó¡¢Ë¢É÷Ï¤¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¥¥å¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¡¢¥ô¥£¥é¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¡¢Í¼ÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿²£´é¡¢¤É¤·¤ã¤Ö¤ê¤Î±«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤âÉé¤±¤Ê¤¤¶¯¤µ¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¤Î¸÷¤È¶¦¤Ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤É°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¡£¤³¤ì¤³¤½¡ÈÉèµ×Â¼À»¡É¤È¤¤¤¨¤ë¡¢20Âå¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ïÈÇ¡¢¸ÂÄêÈÇ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ã¤¦¥«¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Éèµ×Â¼À»¡¡¥³¥á¥ó¥È
20Âå¥é¥¹¥È¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÈ¯Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤Õ¤¯¡Ê29¡Ë¡×¤ÎÇ¯1¤ÄÌÜ¤ÎºîÉÊ¤¬¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬À¨¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢½é¤á¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï1¥ö·î¤Ç2²ó¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£1ÅÙÌÜ¤ÏÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ´ÆüÄø¤Û¤ÜÂç±«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£Æ»¤Ç¤ÏÉ¨²¼¤Þ¤Ç±«¿å¤¬Î¯¤Þ¤ë¾õÂÖ¤Ç»£±Æ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥·¡¼¥ó¤òÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊ³Æ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î½Ö´Ö¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¡¢ÎòÂå¼Ì¿¿½¸°ìÈÖ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¤ªÅ·µ¤¤ÎÎÉ¤¤¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤â»£±Æ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤ÄÌ¤ê¡¢2ÅÙÌÜ¤ÏÀ²Å·¤ÇÈþ¤·¤¤³¹¤ä¼«Á³¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤È¶¦¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Î»ä¤¬»Ä¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£20Âå¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¢¤ê¡¢½é¤Î2ºýÆ±»þÈ¯Çä¡¢¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Û¥»¥¯¥·¡¼¡ÄÈþ¥Ð¥¹¥È¤¢¤é¤ï¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÅ»¤¦Éèµ×Â¼À»
¡¡ËÜºî¤¬20Âå¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÄÌ¾ïÈÇ¡¢¸ÂÄêÈÇ¤È½é¤Î2ºýÆ±»þÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£º£ºî¤Ï½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡Á¿·¤·¤¤Î¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ»£±Æ¡£Éèµ×Â¼¤¬»ý¤Ä½À¤é¤«¤¯¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤µ¡¢Î¾ÌÌ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¢£Éèµ×Â¼À»¡¡¥³¥á¥ó¥È
20Âå¥é¥¹¥È¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÈ¯Çä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤Õ¤¯¡Ê29¡Ë¡×¤ÎÇ¯1¤ÄÌÜ¤ÎºîÉÊ¤¬¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬À¨¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢½é¤á¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï1¥ö·î¤Ç2²ó¤â¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£1ÅÙÌÜ¤ÏÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ´ÆüÄø¤Û¤ÜÂç±«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£Æ»¤Ç¤ÏÉ¨²¼¤Þ¤Ç±«¿å¤¬Î¯¤Þ¤ë¾õÂÖ¤Ç»£±Æ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥·¡¼¥ó¤òÁÈ¤ßÎ©¤ÆÊ³Æ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î½Ö´Ö¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¡¢ÎòÂå¼Ì¿¿½¸°ìÈÖ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¤ªÅ·µ¤¤ÎÎÉ¤¤¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤â»£±Æ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤ÄÌ¤ê¡¢2ÅÙÌÜ¤ÏÀ²Å·¤ÇÈþ¤·¤¤³¹¤ä¼«Á³¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤È¶¦¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Î»ä¤¬»Ä¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£20Âå¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¢¤ê¡¢½é¤Î2ºýÆ±»þÈ¯Çä¡¢¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¡¢¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£