磯村勇斗＆ELLY＆岡本姫奈＆サンシャイン池崎、最新『ドラゴンボール』ゲーム新CM出演 ド派手ワイヤーアクションも
俳優の磯村勇斗、三代目 J SOUL BROTHERSのELLY、乃木坂46の岡本姫奈、お笑い芸人のサンシャイン池崎が、19日から放送される新作ゲーム「ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ」の新CM『ぶっとび集合』篇に出演する。
【動画】ドラゴンボール愛あふれる芸能人が集結！ド派手アクションありの新CM公開
CM第一弾の『ぶっとび集合』篇は、それぞれ『ドラゴンボール』愛・ゲーム愛にあふれる4人が、最強の“4人チーム＝スクアドラ”として初集結。楽屋でゲームを開始する磯村のもとへ、ELLY、岡本、池崎が空を飛んで向かい、壁を突き破って登場するインパクト大シーンに始まり、“共闘バトル”を繰り広げるまでを描く。
撮影現場では、リアル“ぶっとび”アクションが連発。磯村が「撮影で1番の山場だった」と語る難易度の高いワイヤーアクションシーンや、ELLYがワクワクした表情で挑んだ“粉塵を撒き散らして壁を突き破る”シーンなど豪快なシーンが盛りだくさん。さらに、「夢がかなった！」と感激しながらも、本番では凛とした表情で初のワイヤーアクションに挑む岡本や、ドラゴンボール愛にあふれる池崎など、それぞれの“攻撃”と“個性”があふれるCMとなっている。
今回のCMでは“4人チーム＝スクアドラ”を組むために“仲間”を呼び寄せる、という設定の磯村。集結した4人でゲームに勝利し喜ぶ場面では、磯村と池崎が「ハーーーッ！」と技を繰り出す様子をアドリブで見せるなどし、カットがかかると、互いに爆笑する一幕も。また、ワイヤーアクション経験者の磯村はブレのない姿勢と安定感で体幹の強さを披露した。
ELLYの最初の撮影はいきなり、壁を突き破る迫力満点なシーン。まずは1回目、“全身で壁を突き破る”という初めてのアクションということもあり、勢いのあまり、少しよろけて着地し、「お〜！」と爆笑。足元の瓦礫を見つめ、笑顔で「なるほどね」とつぶやくと、難易度の高いシーンでありながら2回目は完璧に着地した。インタビューでも「ドラゴンボールの世界に入ることができた」と回答していたワイヤーアクションでは「やべえ、超ドラゴンボールっすね!?」と興奮を隠せない様子だった。
今回がグループではなく1人で出演する初めてのCMということもあり、少し緊張気味で現場入りした岡本。監督からワイヤーアクションの説明を受けると「小さい頃から空を飛ぶのが夢だったので、本当にうれしいです！マネージャーさん、私が夢かなえるとこ見ててね！（笑）」と笑顔を見せた。インタビューで「先に撮影していたELLYさんのワイヤーアクションを観察していた」と話していた岡本は、高さのあるシーンでも怖がることなく、驚きながらも楽しんでいる様子。いざ撮影がスタートすると凛とした表情で空を舞い、堂々とした演技で、かっこいいシーンが完成した。
ワイヤーが組まれたセットを見て「すげ〜！」と大興奮しつつ、現場入りした池崎は、インタビューでも「悟空だと思ってやっているから全く怖くなかった」と答えたように、ワイヤーアクションでもまったく物怖じせず、途中メイキングカメラにも渾身のかめはめ波を打つなど、撮影中は常に“ドラゴンボール愛”が爆発していた。
【動画】ドラゴンボール愛あふれる芸能人が集結！ド派手アクションありの新CM公開
CM第一弾の『ぶっとび集合』篇は、それぞれ『ドラゴンボール』愛・ゲーム愛にあふれる4人が、最強の“4人チーム＝スクアドラ”として初集結。楽屋でゲームを開始する磯村のもとへ、ELLY、岡本、池崎が空を飛んで向かい、壁を突き破って登場するインパクト大シーンに始まり、“共闘バトル”を繰り広げるまでを描く。
今回のCMでは“4人チーム＝スクアドラ”を組むために“仲間”を呼び寄せる、という設定の磯村。集結した4人でゲームに勝利し喜ぶ場面では、磯村と池崎が「ハーーーッ！」と技を繰り出す様子をアドリブで見せるなどし、カットがかかると、互いに爆笑する一幕も。また、ワイヤーアクション経験者の磯村はブレのない姿勢と安定感で体幹の強さを披露した。
ELLYの最初の撮影はいきなり、壁を突き破る迫力満点なシーン。まずは1回目、“全身で壁を突き破る”という初めてのアクションということもあり、勢いのあまり、少しよろけて着地し、「お〜！」と爆笑。足元の瓦礫を見つめ、笑顔で「なるほどね」とつぶやくと、難易度の高いシーンでありながら2回目は完璧に着地した。インタビューでも「ドラゴンボールの世界に入ることができた」と回答していたワイヤーアクションでは「やべえ、超ドラゴンボールっすね!?」と興奮を隠せない様子だった。
今回がグループではなく1人で出演する初めてのCMということもあり、少し緊張気味で現場入りした岡本。監督からワイヤーアクションの説明を受けると「小さい頃から空を飛ぶのが夢だったので、本当にうれしいです！マネージャーさん、私が夢かなえるとこ見ててね！（笑）」と笑顔を見せた。インタビューで「先に撮影していたELLYさんのワイヤーアクションを観察していた」と話していた岡本は、高さのあるシーンでも怖がることなく、驚きながらも楽しんでいる様子。いざ撮影がスタートすると凛とした表情で空を舞い、堂々とした演技で、かっこいいシーンが完成した。
ワイヤーが組まれたセットを見て「すげ〜！」と大興奮しつつ、現場入りした池崎は、インタビューでも「悟空だと思ってやっているから全く怖くなかった」と答えたように、ワイヤーアクションでもまったく物怖じせず、途中メイキングカメラにも渾身のかめはめ波を打つなど、撮影中は常に“ドラゴンボール愛”が爆発していた。