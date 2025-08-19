AKB48の最新シングル「Oh my pumpkin！」が、発売初週で35・1万枚を売り上げ、「オリコン週間シングルランキング」で1位に輝いたことが18日、分かった。

53作連続、通算53作目のシングル1位となり、歴代1位の「シングル連続1位獲得作品数」と、歴代2位の「シングル通算1位獲得作品数」記録を自己更新した（1位は嵐の54作）。

同作はグループ20周年記念シングル。センターは小栗有以（23）が務め、前田敦子（34）高橋みなみ（34）小嶋陽菜（37）指原莉乃（32）のOGメンバー4人も参加。シングル曲にOGメンバーが参加するのは16年リリースの10周年シングル「君はメロディー」以来となる。

さらにグループ史上初めて、JKT48ら海外姉妹グループのメンバーも選抜に参加。現役、OG、海外メンバーが文化や世代を超えて「ひとつのグループ」となったメモリアルなシングルとなっている。

また、同作でシングル初週売り上げ30万枚超え作品数は通算51作目となった。

集計期間は8月11日から同17日、オリコン調べ。