NY株式18日（NY時間14:12）（日本時間03:12）
ダウ平均　　　44892.76（-53.36　-0.12%）
ナスダック　　　21606.90（-16.08　-0.07%）
CME日経平均先物　43785（大証終比：+65　+0.15%）

欧州株式18日終値
英FT100　 9157.74（+18.84　+0.21%）
独DAX　 24314.77（-44.53　-0.18%）
仏CAC40　 7884.05（-39.40　-0.50%）

米国債利回り
2年債　 　3.765（+0.015）
10年債　 　4.336（+0.020）
30年債　 　4.941（+0.023）
期待インフレ率　 　2.382（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.763（-0.025）
英　国　　4.738（+0.042）
カナダ　　3.490（+0.036）
豪　州　　4.269（+0.041）
日　本　　1.562（-0.004）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.37（+0.57　+0.91%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3378.90（-3.70　-0.11%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝116375.13（-1317.45　-1.12%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1719万7917（-194693　-1.12%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ