ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は５３ドル安 ナスダックも小幅安での推移
NY株式18日（NY時間14:12）（日本時間03:12）
ダウ平均 44892.76（-53.36 -0.12%）
ナスダック 21606.90（-16.08 -0.07%）
CME日経平均先物 43785（大証終比：+65 +0.15%）
欧州株式18日終値
英FT100 9157.74（+18.84 +0.21%）
独DAX 24314.77（-44.53 -0.18%）
仏CAC40 7884.05（-39.40 -0.50%）
米国債利回り
2年債 3.765（+0.015）
10年債 4.336（+0.020）
30年債 4.941（+0.023）
期待インフレ率 2.382（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.763（-0.025）
英 国 4.738（+0.042）
カナダ 3.490（+0.036）
豪 州 4.269（+0.041）
日 本 1.562（-0.004）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.37（+0.57 +0.91%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3378.90（-3.70 -0.11%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝116375.13（-1317.45 -1.12%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1719万7917（-194693 -1.12%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
