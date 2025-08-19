『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）第6話は、教育や法律が個人のパーソナルな領域に関わる可能性に一石を投じた。

参考：磯村勇斗、民放連ドラ初主演は「自分の成長にも期待」 10年前から変わらない“スタイル”も

第5話で健治（磯村勇斗）の家で天文部が合宿をしていたその頃、尾碕（稲垣吾郎）は健治の父である誠司（光石研）と会っていた。元同僚の二人が顔を合わせるのは数年ぶり。小学生の健治（田村奏多）が、自分をいじめた同級生と担任、学校を訴えたことで、誠司は責任を取らされて遠隔地へ異動。尾碕は教師を辞めて、学校経営に携わることになった。誠司が尾碕に会いに来たのは、スクールロイヤーを務める健治について相談するためだった。

第6話で、健治が取り組んだのはカンニングの問題だった。予備校の一斉模試で3年葵組の有島ルカ（栄莉弥）がカンニングをしているのを同じクラスの北原かえで（中野有紗）が見つけ、鷹野良則（日高由起刀）を連れて相談に来た。健治はカンニングは犯罪になりうると言い、教員たちは健治にスクールロイヤーとして生徒たちを指導することを求めた。

学校がトラウマだった健治が教壇に立つことは感慨深いものがある。葵組の生徒の前で、注意を喚起した健治は、それで終わらず、不毛な受験と試験制度の弊害を訴えた。いわく「カンニングの罪深さはテスト自体の罪深さに内包される」「勉強は宇宙の一部でいるのに役立つ温かみのあるもの」「テストは優劣を測るためだけの鋭敏な物差し」「人間を点数で比較し、1等星をありがたがり6等星を無視する」等々。健治ワールド全開の言葉が、進路のことで頭がいっぱいの生徒たちの道しるべになってほしい。

有島がカンニングをしてしまったのは、医師である父の一彦（池内万作）の教育虐待が原因で、医学部を目指す有島に高いハードルを課すことで、結果的に追い詰めてしまった、という説明はおおむね正しい。正しいのだけれど、大事なところを取り逃がしている。なぜなら、有島自身はそう思っていないからだ。

実母が離婚してから父の手で育てられた有島は、一彦に感謝している。一彦が自分のことを思っていることを誰よりもわかっている。だから、私たちが一彦を単なる毒親としてしか見ないなら、有島の本心を見誤ってしまう。一方で、有島は正当に評価されないこと、不当に無理難題を押しつけられることに疲弊し、傷ついている。実の母がくれたぬいぐるみを一彦が殴るたびに、その傷は深くなる。

この状態の有島に他人ができることがないに等しいことは、健治のボスの久留島（市川実和子）が話すとおりだ。子どもの問題は、いじめや不登校以上に親子間や家庭内の問題が圧倒的に多い。これらに対して、スクールロイヤーは無力である。教育機関は福祉機関ではなく、それぞれの家庭の問題には干渉できないからだ。もし過度に踏み込めば、越権行為になりかねない。

それでもできることはないのか。パニックになった有島に北原がかけた「あんたのこと好きじゃない。でも仲間だと思ってる」が、いちばん正解に近いかもしれない。同じように戦っている仲間だから傷つく姿を見たくない。生きていてほしい。それ以上の言葉があるだろうか。

健治の言葉は反発されてしまったけれど、苦しんでいる心の近くまで届いたから、有島はその手をはねのけたのだと思う。仮に不正解だったとしても、いつか伝わると信じたい。健治のことで悩んでいた誠司、誠司を心配する尾碕のように、思いはめぐりめぐっていつか届くからだ。

新約聖書「ルカによる福音書」のルカが医者だったことは示唆的である。第6話で生徒に冷やかされた珠々（堀田真由）と健治の関係はややブラフの気配もあった。こちらは真夏の夜の夢となるだろうか。

（文＝石河コウヘイ）