¡Ú¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í2¿Í¼Í»¦¡ÛÃÏ¸µ·Ù»¡¡Ö·×²è»¦¿Í¤È¤ß¤ÆÁÜºº¡×Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÈï³²¼Ô¤ò´Æ»ë¤« ¡È¶¯Åð¤ÇÁÜºº¤«¤¯Íð¡É¤Î²ÄÇ½À¤â
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÃËÀ2¿Í¤¬½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï¡Ö3¿Í°Ê¾å¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬´ØÍ¿¤·¤¿·×²èÅª¤Ê»¦¿Í¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ë¥é¤Ç15Æü¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÆüËÜ¿ÍÃËÀ2¿Í¤¬½Æ¤Ç·â¤¿¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢½Æ·â¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤é2¿Í¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ·Ù»¡¤ÎÊóÆ»´±¤Ï18Æü¡¢»àË´¤·¤¿ÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬¡ÖÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö3¿Í°Ê¾å¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬´ØÍ¿¤·¤¿·×²èÅª¤Ê»¦¿Í»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï³²¼Ô¤Î½ê»ýÉÊ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁÜºº¤ò¤«¤¯Íð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ï¤¶¤È¶¯Åð¤Ë¸«¤»¤«¤±¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£