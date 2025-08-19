『明日はもっと、いい日になる』が描く誰かを信じるという愛　“蔵田”林遣都の壮絶な過去

シングルマザー・夢乃（尾碕真花）からネグレクトを受け、浜瀬市児童相談所に一時保護されている叶夢（千葉惣二朗）と奏夢（小時田咲空）。最初こそ翼（福原遥）に反発していた夢乃だが、少しずつ心を開いて、子どもたちと再び一緒に暮らすためのプログラムを真剣に受けるように。叶夢と奏夢も一時保護所で他の子どもたちと関わる中で、笑顔を取り戻していった。何もかも順調と思われた矢先、夢乃が特殊詐欺グループ・トクリュウに関与している疑いが浮上する。

『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系）第7話では、翼の夢乃を信じる気持ちが親子の未来を守った。

事情を聞くために夢乃の家を訪ねた翼。しかし、何も話を聞くことはできず、その直後に夢乃からしばらくプログラムを受けられないと連絡が入る。夢乃の犯罪への加担が濃厚となる中、翼だけは変わり始めた彼女のことを信じようとしていた。

そんな翼に寄り添う南野（柳葉敏郎）が、夢乃は恵まれたと語る。それを聞いて思い出したのが、本作と同じく虐待や貧困などを理由に親と暮らせなくなった子どもたちを描く『明日、ママがいない』（日本テレビ系）だ。児童養護施設の描写をめぐり賛否を呼んだ同作だが、筆者には今でも心に残っている場面がある。そこでは子どもたちに“魔王”と呼ばれる施設長（三上博史）が罪を犯す人間の共通点について「愛する人の顔が浮かばない」とした上で、以下のように語った。

「衝動的な事件を別にすれば、普通の人間は愛する人の顔を思い出せれば思いとどまる。その人を失望させ傷つけたくない。そう思って思いとどまれる」

決して裏切ることのできない存在が、二度と引き戻せない道に進むその人を思いとどまらせる。トクリュウの顧問弁護士にそそのかされ、一度は逃亡を図ろうとした夢乃を思いとどまらせたのもまた裏切れない人の顔だった。親子で再び一緒に暮らせる日を一途に待ち続ける子どもたち、そしてそのために全力でサポートしてくれている翼の顔だ。

夢乃は「何もかも捨てて自由に暮らしたい」という身勝手な理由で叶夢たちの父親に逃げられ、シングルマザーに。生活費すらもままならず、トクリュウから借金をしたことがきっかけで詐欺に加担させられていたという。そんな夢乃もまた、かつては母親からネグレクトを受けていた子どもだった。

母親を反面教師に子どもたちを懸命に守ろうとしていたはずが、苦しい生活に追い詰められ、いつの間にか母親と同じことを子どもたちにしてしまった夢乃。親のなり方は学校で教わるものではない。多くの人は親からしてもらったように子どもを育てるがゆえに、虐待やネグレクトが連鎖してしまうこともある。それが怖くて、愛する人から遠ざかってしまったのが、自身もまた親から虐待を受けて育った蔵田（林遣都）だ。

9歳で児相に保護され、しばらくは問題行動で児童養護施設と一時保護所を行ったり来たりしていたという蔵田。体の傷が消え、優しい里親に引き取られても心の傷は簡単に癒えるものではなかった。そんな壮絶な過去を抱えながら、児童福祉司として日々問題を抱える親子に向き合うのはどれほどの苦しみだったことだろう。子どもの立場から親を責めてもおかしくない。だが、蔵田は親の事情にも真摯に寄り添い、児相に出向してきたばかりの頃、警察時代の癖が抜けずに少しでも親に問題の兆候があれば子どもと引き離そうとしていた翼に「児相の仕事は親の罪を暴くことではない」と語りかけた。蔵田がそんなふうに誰かを信じられるのは、血の繋がらない自分を信じて育ててくれた里親の愛が根底にあるからではないだろうか。

翼に付き添われて警察署に出頭した夢乃だが、脅迫されての犯行と見なされ、罪には問われないことが決定した。誰かを信じる気持ちを蔵田から教わった翼が最後まで夢乃を信じて向き合った結果、親子が再び暮らせる未来を残した。負の連鎖に歯止めをかけるのは、そういう人を信じる愛なのかもしれない。

