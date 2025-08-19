早い者勝ちかもーーっ！【ユニクロ】夏のセールで狙いたい♡「即戦力ブラウス」

まだまだ暑さが続く夏。忙しい毎日でも涼やかに過ごせる一枚があると、気持ちまで軽く感じられるかも？ 夏のセールでも、今すぐ着られるアイテムを見つけたいところ。そこで今回は【ユニクロ】のセールから日常に取り入れやすく、品よく着られるブラウスを紹介。すでにサイズ欠けしているアイテムもあるため早い者勝ちかも！ どれも即戦力として活躍が期待できそうなので、ぜひチェックしてみて。

夏にうれしい涼しげシアサッカーブラウス

【ユニクロ】「シアサッカーブラウス / 半袖」\1,990（税込・セール価格）

涼やかさを感じるシアサッカー素材のプルオーバーブラウス。立体感のあるパフスリーブがシンプルな中にほどよい華やかさを添えてくれます。しぼ感が夏らしく、肌離れもよさそうな仕上がりです。無地の白・黒に加えてギンガムチェック柄もあり、パンツにもスカートにも合わせやすそうなラインナップ。手持ちのアイテムと組み合わせれば、すぐに活躍してくれそうです。

上品さを引き立てるリネンブレンドブラウス

【ユニクロ】「リネンブレンドボリュームスリーブブラウス」\1,990（税込・セール価格）

「リネンの清涼感とレーヨンのなめらかさ」（公式サイトより）を併せ持つ素材感が夏らしいブラウス。ラグランスリーブにボリュームを持たせて女性らしい印象に仕上がっています。白や黒、茶色のほか、夏にぴったりの淡いブルーも展開。袖口と裾に控えめにあしらわれた刺繍も個性を感じさせます。デニムでカジュアルに、スカートでフェミニンにと幅広く楽しめそうな一着です。

落ち着きのあるクリーンなブラウス

【ユニクロ】「レーヨンスキッパーブラウス / ストライプ / 7分袖」\1,990（税込・セール価格）

「肌ざわりがよいクレープ素材」（公式サイトより）のスキッパーブラウス。落ち着いたトーンのストライプ柄が、大人のこなれ感を演出します。クリーンな質感なのでオフィスコーデにも馴染みやすい印象。タックイン・アウトとも収まりがよい裾なので、パンツからスカートまで幅広いボトムに合わせられそうです。

大人のリラクシーブラウス

【ユニクロ】「レーヨンブラウス / 半袖」\1,990（税込・セール価格）

ゆったりとしたシルエットとドロップショルダーで、リラックス感のあるブラウス。こちらも「肌ざわりのよいクレープ素材」（公式サイトより）で、きちんと感と軽やかさを両立しています。レーヨン特有のほのかな光沢が上品な印象をプラス。オンオフ問わず着回しがききそうなアイテムです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu