ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は横ばい ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式18日（NY時間13:06）（日本時間02:06）
ダウ平均 44939.48（-6.64 -0.01%）
ナスダック 21584.85（-38.13 -0.18%）
CME日経平均先物 43845（大証終比：+125 +0.29%）
欧州株式18日終値
英FT100 9157.74（+18.84 +0.21%）
独DAX 24314.77（-44.53 -0.18%）
仏CAC40 7884.05（-39.40 -0.50%）
米国債利回り
2年債 3.761（+0.010）
10年債 4.334（+0.018）
30年債 4.938（+0.019）
期待インフレ率 2.377（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.763（-0.025）
英 国 4.738（+0.042）
カナダ 3.490（+0.036）
豪 州 4.269（+0.041）
日 本 1.562（-0.004）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.18（+0.38 +0.61%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3379.00（-3.60 -0.11%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝116056.69（-1635.89 -1.39%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1714万8537（-241719 -1.39%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 44939.48（-6.64 -0.01%）
ナスダック 21584.85（-38.13 -0.18%）
CME日経平均先物 43845（大証終比：+125 +0.29%）
欧州株式18日終値
英FT100 9157.74（+18.84 +0.21%）
独DAX 24314.77（-44.53 -0.18%）
仏CAC40 7884.05（-39.40 -0.50%）
米国債利回り
2年債 3.761（+0.010）
10年債 4.334（+0.018）
30年債 4.938（+0.019）
期待インフレ率 2.377（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.763（-0.025）
英 国 4.738（+0.042）
カナダ 3.490（+0.036）
豪 州 4.269（+0.041）
日 本 1.562（-0.004）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.18（+0.38 +0.61%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3379.00（-3.60 -0.11%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝116056.69（-1635.89 -1.39%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1714万8537（-241719 -1.39%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ