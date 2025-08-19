文化放送で放送中の『稜海しました！超特急QR』（毎週月曜日 深夜1時30分～2時00分）では、番組グッズ第3弾の発売が決定。10月4日（土）に開催する番組公開録音イベント会場にて先行販売する。

当番組は、9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ「超特急」のメンバー、カイ＆リョウガによる初のラジオ番組。不定期で開催しているトークライブ「稜海しました！」の自由で飾らない雰囲気をそのままに、素の2人が、どんなにくだらないことにも全力で挑戦している。地上波での放送に加え、文化放送発のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR」（クローバー）では、番組放送後にアーカイブと映像付きアフタートークを配信している。

このたび、当番組の番組グッズ第3弾の発売が決定した。“転生”をテーマにした第1弾グッズ、2人が目撃したと言い張る“プテラノドン”をあしらった第2弾グッズに続く待望の第3弾は、「呼び込み君®」とコラボレーション。お馴染みの「呼び込み君®」のメロディを番組で毎週使っていたことがきっかけで、コラボが実現した。

さらに、このために新たなビジュアルを撮り下ろし。「呼び込み君」「呼び込みさん」「呼び込みさま」に扮した2人による、ここでしか手に入らないグッズを準備中だ。本来、2パターンの撮影を予定していたが、撮影に非常に前向きな稜海の2人による積極的な提案で、3パターンのビジュアルを撮影した。

第3弾グッズは、10月4日（土）に東京・品川インターシティホールで開催する初の公開録音イベント「『稜海しました！超特急QR』が放送開始1周年を記念した初の公開録音を品川インターシティホールで開催します。というタイトル」にて、先行販売を実施。今回も、番組の自由で混沌とした雰囲気を詰め込んだラインナップとなる。グッズの詳細など、最新情報は番組内や番組X（@ryokai_joqr）で案内する。

パーソナリティを務めるカイ、リョウガは、以下のようにコメントしている。

【カイ】

毎回勝手に流していただけなのに本当にコラボさせていただくことになりました。

しかも「呼び込み君」だけでなく、「呼び込みさん」、「呼び込みさま」というまさかの3パターン。

中外鉱業さんこん身の細かい設定に注目していただけたらと思います。

さらに公開録音に向けて新たな企画も番組内でスタートします。

どんなコーナーなのか、そちらも併せてお楽しみにしていてください。

【リョウガ】

却下ちゃんの、予想を超える、夢のコラボレーション

君・さん・さま、とは何か

君の目で確かめろ

10月4日

是非期待あれ～♪

※番組グッズ第3弾の発売を発表した8月18日（月）放送の『稜海しました！超特急QR』は、radikoで放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20250818253000

【イベント概要】

■イベント名： 「『稜海しました！超特急QR』が放送開始1周年を記念した

初の公開録音を品川インターシティホールで開催します。というタイトル」

■開催日時： 2025年10月4日（土）

第1部：開場 12：00 開演 13：00／第2部：開場 16：00 開演 17：00

■会場： 品川インターシティホール（東京都港区港南2-15-4）

■出演： カイ、リョウガ（超特急）

■チケット： 5,500円（税込） ※別途システム使用料がかかります

■イベントに関するお問い合わせ： 文化放送イベントインフォメーション TEL：03-5403-2626（平日11：00～17：00）

【番組概要】

■番組名： 『稜海しました！超特急QR』（読み：りょうかいしました ちょうとっきゅうあーる）

■放送日時： 毎週月曜日 深夜1時30分～2時00分（25時30分～26時00分）

■出演： カイ、リョウガ（超特急）

■メールアドレス： ryokai@joqr.net

■番組X： @ryokai_joqr

■推奨ハッシュタグ： #稜海QR

■QloveR番組ページ： https://qlover.jp/ryokai/

【無料展開】番組放送終了後にアーカイブ配信

【有料展開】会員料金 月額550円（税込）

番組放送終了後にQloveRにて映像付きアフタートーク（約10分）