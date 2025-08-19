　19日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比80円高の4万3800円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3714.31円に対しては85.69円高。出来高は7683枚となっている。

　TOPIX先物期近は3127.5ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.54ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43800　　　　　 +80　　　　7683
日経225mini 　　　　　　 43800　　　　　 +80　　　109168
TOPIX先物 　　　　　　　3127.5　　　　　　+4　　　　8958
JPX日経400先物　　　　　 28100　　　　　 +10　　　　 460
グロース指数先物　　　　　 804　　　　　　+1　　　　 229
東証REIT指数先物　　売買不成立

