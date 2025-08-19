日経225先物：19日2時＝80円高、4万3800円
19日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比80円高の4万3800円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3714.31円に対しては85.69円高。出来高は7683枚となっている。
TOPIX先物期近は3127.5ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.54ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43800 +80 7683
日経225mini 43800 +80 109168
TOPIX先物 3127.5 +4 8958
JPX日経400先物 28100 +10 460
グロース指数先物 804 +1 229
東証REIT指数先物 売買不成立
