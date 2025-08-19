NY株式18日（NY時間12:03）（日本時間01:03）
ダウ平均　　　44924.44（-21.68　-0.05%）
ナスダック　　　21593.65（-29.33　-0.14%）
CME日経平均先物　43905（大証終比：+185　+0.42%）

欧州株式18日GMT16:03
英FT100　 9157.74（+18.84　+0.21%）
独DAX　 24314.77（-44.53　-0.18%）
仏CAC40　 7884.05（-39.40　-0.50%）

米国債利回り
2年債　 　3.765（+0.015）
10年債　 　4.341（+0.025）
30年債　 　4.946（+0.028）
期待インフレ率　 　2.379（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.763（-0.025）
英　国　　4.738（+0.042）
カナダ　　3.496（+0.042）
豪　州　　4.269（+0.041）
日　本　　1.562（-0.004）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.15（+0.35　+0.56%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3380.50（-2.10　-0.06%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝116265.44（-1427.14　-1.21%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1717万8219（-210860　-1.21%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ