ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式18日（NY時間12:03）（日本時間01:03）
ダウ平均 44924.44（-21.68 -0.05%）
ナスダック 21593.65（-29.33 -0.14%）
CME日経平均先物 43905（大証終比：+185 +0.42%）
欧州株式18日GMT16:03
英FT100 9157.74（+18.84 +0.21%）
独DAX 24314.77（-44.53 -0.18%）
仏CAC40 7884.05（-39.40 -0.50%）
米国債利回り
2年債 3.765（+0.015）
10年債 4.341（+0.025）
30年債 4.946（+0.028）
期待インフレ率 2.379（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.763（-0.025）
英 国 4.738（+0.042）
カナダ 3.496（+0.042）
豪 州 4.269（+0.041）
日 本 1.562（-0.004）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.15（+0.35 +0.56%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3380.50（-2.10 -0.06%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝116265.44（-1427.14 -1.21%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1717万8219（-210860 -1.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
