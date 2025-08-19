プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚ロース肉の天ぷら」 「サラダ風冷奴」 「桜エビとニラのみそ汁」 の全3品。
食べ応えのある揚げ物に、おしゃれな冷奴、干しエビのコクのあるおみそ汁の和食の献立です。

【主菜】豚ロース肉の天ぷら
しっかり下味を漬け込んだ豚ロース肉1枚を丸ごと揚げるジューシーな揚げ物です。

調理時間：20分+漬ける時間
カロリー：399Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

豚ロース肉  (トンカツ用)2枚
サラダ菜  2~4枚
＜下味＞
  オイスターソース  小さじ1
  酒  小さじ1
  砂糖  小さじ1/2
  しょうゆ  小さじ1
＜衣＞
  溶き卵  1個分
  片栗粉  大さじ3
  ゴマ油  小さじ1
揚げ油  適量

【下準備】

＜下味＞、＜衣＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。
豚ロース肉の脂身と赤身の間の筋に包丁の先を使い、切り目を入れる。肉叩き等で叩いて2倍くらいの大きさにのばし、手で押さえて元の大きさより少し大きめに整える。

＜下味＞に豚ロース肉を15分程漬け込む。揚げ油を170℃に予熱し始める。

【作り方】

1. 豚ロース肉に＜衣＞をからめ、170℃の揚げ油でカラッと揚げる。

2. 器にサラダ菜を盛り、食べやすい大きさに切った(1)をのせる。

【副菜】サラダ風冷奴
プチトマトの湯むきを丁寧に！　あとは調味料をかけるだけのおしゃれな冷奴です。

調理時間：15分
カロリー：212Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

豆腐  (ざる豆腐)1/2~1丁
プチトマト  6個
EVオリーブ油  大さじ2
粗塩  適量 粗びき黒コショウ  少々

【下準備】

プチトマトはヘタを取り、熱湯に入れて皮がやぶれたら冷水に取って皮をむき、キッチンペーパーにのせて水分をきる。

豆腐は食べやすい大きさに切る。
ざる豆腐が手に入らなかった場合は手に入る豆腐でOKです。

【作り方】

1. 豆腐、プチトマトを器に盛り、EVオリーブ油をかけて、粗塩、粗びき黒コショウを振る。

【スープ・汁】桜エビとニラのみそ汁
ニラは火を通し過ぎずシャキシャキッとした食感が美味しいみそ汁です。

調理時間：15分
カロリー：48Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

干し桜エビ  大さじ2
ニラ  1/3~1/2束
ゴマ油  小さじ1/2
だし汁  400ml
みそ  大さじ1.5~2
一味唐辛子  少々

【下準備】

ニラは根元を少し切り落とし、長さ2cmに切る。

【作り方】

1. 鍋にゴマ油、干し桜エビを入れて中火で熱する。香りがたってきたら、ニラを加えてサッと炒め合わせる。

2. (1)にだし汁を加え、煮たったらみそを溶き入れて、器に注ぐ。お好みで一味唐辛子を振る。

