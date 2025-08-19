【今日の献立】2025年8月19日(火)「豚ロース肉の天ぷら」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚ロース肉の天ぷら」 「サラダ風冷奴」 「桜エビとニラのみそ汁」 の全3品。
食べ応えのある揚げ物に、おしゃれな冷奴、干しエビのコクのあるおみそ汁の和食の献立です。
【主菜】豚ロース肉の天ぷら
しっかり下味を漬け込んだ豚ロース肉1枚を丸ごと揚げるジューシーな揚げ物です。
調理時間：20分+漬ける時間
カロリー：399Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
サラダ菜 2~4枚
＜下味＞
オイスターソース 小さじ1
酒 小さじ1
砂糖 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ1
＜衣＞
溶き卵 1個分
片栗粉 大さじ3
ゴマ油 小さじ1
揚げ油 適量
豚ロース肉の脂身と赤身の間の筋に包丁の先を使い、切り目を入れる。肉叩き等で叩いて2倍くらいの大きさにのばし、手で押さえて元の大きさより少し大きめに整える。
＜下味＞に豚ロース肉を15分程漬け込む。揚げ油を170℃に予熱し始める。
2. 器にサラダ菜を盛り、食べやすい大きさに切った(1)をのせる。
【副菜】サラダ風冷奴
プチトマトの湯むきを丁寧に！ あとは調味料をかけるだけのおしゃれな冷奴です。
調理時間：15分
カロリー：212Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
プチトマト 6個
EVオリーブ油 大さじ2
粗塩 適量 粗びき黒コショウ 少々
豆腐は食べやすい大きさに切る。
ざる豆腐が手に入らなかった場合は手に入る豆腐でOKです。
【スープ・汁】桜エビとニラのみそ汁
ニラは火を通し過ぎずシャキシャキッとした食感が美味しいみそ汁です。
調理時間：15分
カロリー：48Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
ニラ 1/3~1/2束
ゴマ油 小さじ1/2
だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5~2
一味唐辛子 少々
2. (1)にだし汁を加え、煮たったらみそを溶き入れて、器に注ぐ。お好みで一味唐辛子を振る。
