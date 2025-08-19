¡ÈTHE SECOND²¦¼Ô¡É¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Ï¥³¥ó¥È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤¾SP¡ª
¡ØTHE SECOND¡Ù3ÂåÌÜ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤¬¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¡×½é»²Àï¡ª
Âçºå»þÂå¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢À©¸Â»þ´Ö30ÉÃ¤ÎÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤ËÄ©Àï¡ª
ÃíÌÜ¤Î¤ªÂê¤Ï¡Ö¤â¤·¤â¡ØTHE SECOND¡ÙÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£²¿¤·¤Æ¤ë¡©¡×
¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦2¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤·¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Î2¿Í¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£
¥³¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤¬¸Ç¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËµÞ¤°¼þÊ¿º²¤¬
¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡£¤³¤ì¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤°¤¤¤Ê¡ª¡×¤ÈÉñÂæÂµ¤Ç¶«¤Ö»Ñ¤â¡£
¡ÈTHE SECOND¡É¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿À¤³¦Àþ¤Î¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Î»Ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£½Ð±é¼Ô¾ðÊó
£Í£Ã¡§Âç¸ç¡ÊÀéÄ»¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¿³ºº°÷¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
¥²¥¹¥È¡§¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¡¢郄ÄÍÂçÌ´¡ÊINI¡Ë
¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡§¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡¢¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£
¢¨50²»½ç