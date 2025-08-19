「よしもと祇園劇場」が閉館 京都で愛され…約14年の歴史に幕
吉本興業の直営劇場「よしもと祇園花月」（京都市）が、8月18日をもって閉館し、約14年の歴史に幕を下ろした。
【写真】2011年のグランドオープン会見には笑顔でブラマヨ＆チュートリアルらが参加
よしもと祇園花月は、吉本花月劇場の閉館（1987年）から24年ぶりに2011年7月、吉本興業の京都における常設劇場として開館。若手や実力派・ベテラン、祇園吉本新喜劇などで愛されてきた。修学旅行生や観光客からも人気があった。
ことし5月19日に閉館を発表。吉本興業は「今後も、京都における公演を定期的に開催してまいりますので、引き続きご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。
