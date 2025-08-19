¤ªËßµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ï¸·¤·¤¤¡Ö»Ä½ë¡× Á´¹ñ155ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤Ë ´ØÅì¤Ç¤Ï¥²¥ê¥éÍë±«¤äÆÍÉ÷Èï³²¤â¡Ä½ë¤µ¤ÏÍè½µ·îÍË¤Þ¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤«¡Únews23¡Û
¤ªËßµÙ¤ß¤¬ÌÀ¤±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ëÍ«Ýµ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥²¥ê¥éÍë±«¤äÆÍÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æº×¤ê²ñ¾ì¤Ë¤âÈï³²¤¬¡£
Ìë¶õ¤òºÌ¤ë¡¢Ìµ¿ô¤Î²Ö²Ð¡£·²ÇÏ¸©ÀéÂåÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡¢150Ç¯¤ÎÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë¡ÖÀî¤»¤¬¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªº×¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¿Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¿Íº®¤ß¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¾¯¤·¾ø¤·½ë¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤«¤É¹Å¹¿Íµ¤¤Ç¤¹¤Í¡¢³§¤µ¤óÎÃ¤òµá¤á¤ÆÎó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Íè¾ì¼Ô
¡Ö¤³¤ì¸«¤ÆÊ¬¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢ÀÊ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊQ¡¥¤¤¤¯¤é¤Î¡Ë10Ëü¡×
¡ÖÂç³ØÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ë´óÉÕ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡Öºë¶Ì¤ò´Ñ¸÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤¸¤ã´¶¤¸¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î½ë¤µ¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡×
¡ÖÆüÃæ¤Î½ë¤µ¤ÇÍá°á¤òÃå¤ë¤Î¤Ï¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌëÉ÷¤â¤Ç¤Æ¤¤Æ²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ºÇÂç9Ï¢µÙ¤Î¤ªËßµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î¤¤ç¤¦¡£¡ÖÆü¾ï¡×¤È¤È¤â¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹37.0¡î¤ò´ÑÂ¬¡£10Æü¤Ö¤ê¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò°÷
¡Ö¤â¤¦½ë¤¹¤®¤ÆÍè¤ë¤Î¡Ê½Ð¼Ò¡Ë¤òÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢²¿¤«¤Þ¤ÀµÙ¤ßµ¤Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡ÖµÙ¤ß¤ËÈ¡´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²¹ÅÙº¹¤¬10¡î°Ê¾å¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤¬¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆ°¤¯¤Î¤âÉÝ¤¤¡×
°¦ÃÎ¤ÎËÅÄ¤Ç39.2¡î¡¢Åìµþ¡¦ÉÜÃæ¤Ç39.0¡î¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ155ÃÏÅÀ¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ä½ë¸·¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×
¤¦¤À¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÎÃ¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ï¥×¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤ÆÎä¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ä
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¸á¸å5»þÈ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºë¶Ì¸©µ×´î»Ô¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤êÂç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»ë³¦¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢´°Á´¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢´í¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤Ç¤¹¤Í¡×
Í¼Êý¤Ë¤Ï´ØÅì¤Ç¥²¥ê¥éÍë±«¤¬È¯À¸¡£ÅìµþÅÔÅìµ×Î±ÊÆ»ÔÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ç¤ª¤è¤½100¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢µÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¸©¤Ç¤Ïð»¤â¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·²ÇÏ¸©ÀéÂåÅÄÄ®¤Î²Æº×¤ê²ñ¾ì¤Ç¤â¡Ä
´îÆþÍ§¹À¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤³¤Á¤é¡¢ÆÍÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢ÏªÅ¹¤Î¥Æ¥ó¥È¤¬É÷¤ÇÈô¤Ð¤µ¤ì¹üÁÈ¤ß¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÏªÅ¹¤ÎÅ¹°÷
¡ÖÂæÉ÷¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Èô¤Ð¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊQ.¤¤¤¤Ê¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¡Ë¤¤¤¤Ê¤ê¡£É÷¿á¤¤¤¿¤é¤ä¤Ð¤¤¤Î¤Ç²¼¤ËÄ¥¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¸·¤·¤¤»Ä½ë¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÍè½µ·îÍËÆü¤´¤í¤Þ¤Ç35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£