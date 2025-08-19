筆者の自宅リビングの片隅には、スマートフォンやタブレット端末、モバイルバッテリーを一つ所に集めて充電するための、充電ステーションがあります。といっても特別なものではなく、単なるケーブルボックスの中にUSB電源タップが入れてあるだけで、ボックスの端からケーブルが伸びています。

充電ケーブルに特にこだわりはなく寄せ集めなので、長さも種類も色も材質も異なっています。そんな種々雑多なケーブルたちは、充電する対象のデバイスを繋いでいない時には、ケーブルがだらしなく垂れ下がっており、見た目が大変良くありません。

無印良品「マグネットケーブルホルダー」。1パッケージ個入りです。

まあ別にずっと眺めているようなものではないし、使えれば良いし……と長年、放置してきてしまったのですが、無印良品から出ているマグネット式のケーブルホルダーが整理整頓に一役買ってくれたので、ご紹介したいと思います。

ケーブルを噛ませるだけと至ってシンプル。

パッケージ背面の説明によれば、直径4mmまでのケーブルを保持できます。

無印良品の「マグネットケーブルホルダー」は、底面にマグネットが仕込まれたケーブル留めです。使い方は、ホルダーの口にケーブルを噛ませて、ホルダーを金属面などにマグネットで留めておくだけとシンプルです。

マグネット式なので、留めておくための金属面は自身で用意する必要があります。スチール製の有孔ボードなどがあると、ちょうど良いかもしれません。

無印良品らしいアースカラーで、可愛らしいたたずまい。

底面にマグネットが仕込まれており、これを金属面などに貼り付けて使用します。

ちなみに、同じく無印良品のケーブルボックスは金属製なので、ボックスから這い出たケーブルをケーブルホルダーでちょうどよい感じに留めておくことができます。この2つの製品は、最初からセットで使うことを想定されているのかもしれません。

無印良品の金属製のケーブルボックスとベストマッチで、だらしなく垂れ下がっていたケーブルを整理できます。

もし筆者宅のように、充電ステーションはあるもののケーブル類がどうしても雑然としてしまう、ケーブルの取り回しをうまくしたいという方には、おすすめしたい一品です。

製品名 発売元 実売価格 マグネットケーブルホルダー 無印良品 490円