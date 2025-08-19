年下とわかった途端「タメ語」に！年齢で態度を変える人との距離感に悩む若手社員の葛藤【作者に聞く】
働く中で経験する日々の出来事を、哀愁漂うタッチの漫画で発信する青木ぼんろさん(@aobonro)。彼の描くシーンは、多くのサラリーマンが共感を覚えるものばかりだ。
ウォーカープラスでは、青木さんのサラリーマン生活を描いた漫画『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』を紹介。最近はあまり見かけなくなった会社内での保険営業。今回は、営業マンの態度が突然変わったきっかけにまつわるエピソードだ。
保険の営業マンとのやり取りは、青木さんの実体験だという。「数年前に実際にあった話で…。コロナ禍になる前だったので、昼休みになるとさまざまな保険会社が営業に来ていましたよ」と、当時の状況を語った。
今回のストーリーのように、自分より年下だとわかった途端に態度がコロッと変わる人について尋ねると、「そうですね。営業を受けたり対外的なビジネスの場では、お互い敬語がいいと思ってしまいますね。なんかそこが気になって話が入ってこなくなるんですよ。私だけかもしれませんが」と、自身の正直な気持ちを明かした。
