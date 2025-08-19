ピーマン３個ペロリ。混ぜて焼くだけ『豚バラピーマンチヂミ』献立／トマトの簡単副菜で

うまみ満点の豚バラと、旬のピーマンをたっぷり使った食べごたえ満点のチヂミ。キムチを添えて、チヂミといっしょに食べることで、味がビシッと決まります。ご飯もビールもどんどんすすむ、夏におすすめの一品です！

豚バラピーマンチヂミのレシピ

材料（2人分）

豚バラ薄切り肉……5枚（約100g）

ピーマン……3個

白菜キムチ……30g

しょうが……1かけ

〈生地〉

卵……1個

水……80ml

小麦粉……1/2カップ（約60g）

片栗粉……1/4カップ(約30g)

塩……小さじ1/4

ごま油

作り方

（1）

ピーマン縦半分に切ってへたと種を取り、縦にせん切りにする。しょうがは皮をむき、せん切りにする。ボールに生地の材料を入れて泡立て器でよく混ぜ合わせ、ピーマン、しょうがを加えて菜箸で混ぜる。

（2）

フライパンにごま油大さじ1/4を入れ、豚肉を少しずつ重ねながら並べる。中火にかけ、肉の上に（1）を流し入れ、3〜4分焼く。縁がカリッとしたら皿などに取り出し、上下を返して戻し入れ、ごま油大さじ1/4を縁から回し入れて3〜4分焼く。食べやすく切って器に盛り、キムチを添える。

●おいしく作るコツ

まず生地の材料をボールに入れ、泡立て器でよく混ぜ合わせてからピーマンとしょうがを加えると、「だま」にならず、全体のなじみもよくなります。

おすすめのもう一品はこちら！

キムチの辛みと相性のいい、トマトを使ったさっぱり味のあえもの「トマトのおかかしょうゆ」を合わせると、味のバランスがとれた献立になります。

トマトのおかかしょうゆのレシピ

材料（2人分）

トマト……1個（約150g）

削り節……1パック（約2g）

しょうゆ

作り方

（1）

トマトはへたを取り、へたの反対側に十字に浅い切り込みを入れる。熱湯にさっとくぐらせて冷水にとり、皮をむいて8等分のくし形に切る。

（2）

器に（1）を盛って削り節をのせ、しょうゆ少々をかけ、全体にからめて食べる。

チヂミは15分、トマトのおかかしょうゆは5分もあればでき上がるので、忙しい日の晩ごはんにおすすめの献立です。

（オレンジページ『2025年8月17日号』より）