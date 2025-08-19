ピーマン３個ペロリ。混ぜて焼くだけ『豚バラピーマンチヂミ』献立／トマトの簡単副菜で
うまみ満点の豚バラと、旬のピーマンをたっぷり使った食べごたえ満点のチヂミ。キムチを添えて、チヂミといっしょに食べることで、味がビシッと決まります。ご飯もビールもどんどんすすむ、夏におすすめの一品です！
豚バラピーマンチヂミのレシピ
材料（2人分）
豚バラ薄切り肉……5枚（約100g）
ピーマン……3個
白菜キムチ……30g
しょうが……1かけ
〈生地〉
卵……1個
水……80ml
小麦粉……1/2カップ（約60g）
片栗粉……1/4カップ(約30g)
塩……小さじ1/4
ごま油
作り方
（1）
ピーマン縦半分に切ってへたと種を取り、縦にせん切りにする。しょうがは皮をむき、せん切りにする。ボールに生地の材料を入れて泡立て器でよく混ぜ合わせ、ピーマン、しょうがを加えて菜箸で混ぜる。
（2）
フライパンにごま油大さじ1/4を入れ、豚肉を少しずつ重ねながら並べる。中火にかけ、肉の上に（1）を流し入れ、3〜4分焼く。縁がカリッとしたら皿などに取り出し、上下を返して戻し入れ、ごま油大さじ1/4を縁から回し入れて3〜4分焼く。食べやすく切って器に盛り、キムチを添える。
●おいしく作るコツ
まず生地の材料をボールに入れ、泡立て器でよく混ぜ合わせてからピーマンとしょうがを加えると、「だま」にならず、全体のなじみもよくなります。
おすすめのもう一品はこちら！
キムチの辛みと相性のいい、トマトを使ったさっぱり味のあえもの「トマトのおかかしょうゆ」を合わせると、味のバランスがとれた献立になります。
トマトのおかかしょうゆのレシピ
材料（2人分）
トマト……1個（約150g）
削り節……1パック（約2g）
しょうゆ
作り方
（1）
トマトはへたを取り、へたの反対側に十字に浅い切り込みを入れる。熱湯にさっとくぐらせて冷水にとり、皮をむいて8等分のくし形に切る。
（2）
器に（1）を盛って削り節をのせ、しょうゆ少々をかけ、全体にからめて食べる。
チヂミは15分、トマトのおかかしょうゆは5分もあればでき上がるので、忙しい日の晩ごはんにおすすめの献立です。
（オレンジページ『2025年8月17日号』より）