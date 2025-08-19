１８日午前９時５０分頃、大阪市中央区宗右衛門町の雑居ビルから出火し、５階建てと７階建てのビル２棟計１００平方メートルを焼いた。

大阪府警や市消防局によると、消火活動中の男性消防隊員２人が死亡。別の男性消防隊員４人と、女性１人が病院に搬送されたが、命に別条はなかった。府警は現場検証して火元や原因を調べ、市は近く調査委員会を設けて検証を進める。

火災現場で消防隊員が死傷するケースは後を絶たない。

総務省消防庁によると、２０１３〜２３年の殉職者は１１人、負傷者は２０４９人に上る。

２２年８月に起きた静岡市のビル火災では、建物内に進入した消防隊員３人のうち先頭にいた隊員１人が行方不明となり、死亡した。市の報告書では、屋内進入時は通常、隊員同士をロープでつなぐが、実行されていなかったと指摘。後続の隊員による退出の合図を「火元に入る合図と誤解した可能性」に触れ、意思疎通の課題も挙げた。

２３年７月には、北海道石狩市の運送会社倉庫で発生した火災で消防司令が死亡。消防庁は同月、全国の消防機関に対し、安全管理体制の再点検などを求める文書を出した。

大宮喜文・東京理科大教授（建築火災安全工学）の話「煙はより高いフロアに充満する。６階に相当量の煙がたまり、隊員の視界が遮られていた可能性がある。火災の映像を見る限り、現場周辺は消防車両が近づきにくく、建物外側が強く燃えるなど、悪条件がそろい、隊員に逃げ場がなかったのではないか」