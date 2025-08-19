ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックは小幅安での推移
NY株式18日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均 44963.47（+17.35 +0.04%）
ナスダック 21611.10（-11.88 -0.05%）
CME日経平均先物 43900（大証終比：+180 +0.41%）
欧州株式18日GMT15:02
英FT100 9138.57（-0.33 0.00%）
独DAX 24275.03（-84.27 -0.35%）
仏CAC40 7867.00（-56.45 -0.71%）
米国債利回り
2年債 3.767（+0.017）
10年債 4.336（+0.020）
30年債 4.937（+0.018）
期待インフレ率 2.378（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.772（-0.016）
英 国 4.739（+0.043）
カナダ 3.483（+0.029）
豪 州 4.269（+0.041）
日 本 1.562（-0.004）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.91（+0.11 +0.18%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3378.40（-4.20 -0.12%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115757.94（-1934.64 -1.64%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1712万6387（-286230 -1.64%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 44963.47（+17.35 +0.04%）
ナスダック 21611.10（-11.88 -0.05%）
CME日経平均先物 43900（大証終比：+180 +0.41%）
欧州株式18日GMT15:02
英FT100 9138.57（-0.33 0.00%）
独DAX 24275.03（-84.27 -0.35%）
仏CAC40 7867.00（-56.45 -0.71%）
米国債利回り
2年債 3.767（+0.017）
10年債 4.336（+0.020）
30年債 4.937（+0.018）
期待インフレ率 2.378（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.772（-0.016）
英 国 4.739（+0.043）
カナダ 3.483（+0.029）
豪 州 4.269（+0.041）
日 本 1.562（-0.004）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.91（+0.11 +0.18%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3378.40（-4.20 -0.12%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115757.94（-1934.64 -1.64%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1712万6387（-286230 -1.64%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ