NY株式18日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均　　　44963.47（+17.35　+0.04%）
ナスダック　　　21611.10（-11.88　-0.05%）
CME日経平均先物　43900（大証終比：+180　+0.41%）

欧州株式18日GMT15:02
英FT100　 9138.57（-0.33　0.00%）
独DAX　 24275.03（-84.27　-0.35%）
仏CAC40　 7867.00（-56.45　-0.71%）

米国債利回り
2年債　 　3.767（+0.017）
10年債　 　4.336（+0.020）
30年債　 　4.937（+0.018）
期待インフレ率　 　2.378（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.772（-0.016）
英　国　　4.739（+0.043）
カナダ　　3.483（+0.029）
豪　州　　4.269（+0.041）
日　本　　1.562（-0.004）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝62.91（+0.11　+0.18%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3378.40（-4.20　-0.12%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115757.94（-1934.64　-1.64%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1712万6387（-286230　-1.64%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ