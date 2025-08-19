歌手の福山雅治さんの所属事務所が、フジテレビをめぐる一連の問題で“不適切”と認定された会合に福山さんが出席していたことを明らかにしました。

18日、歌手・福山雅治さんの所属事務所がコメントを発表しました。

福山さんの所属事務所

「（フジテレビ元専務）大多氏が主催した懇親会に本人が出席したことがあることは事実ですが、あくまで仕事先の会食にお招きいただいたとの認識のもと出席させていただいた」

コメントのきっかけとなったのは、一連のフジテレビ問題で、第三者委員会が指摘したフジテレビと取引先との“不適切な会合”に福山さんが参加していたとする一部週刊誌による報道です。

今回、福山さんが参加していたことが明らかになったのは、大多亮元専務がセッティングしたもので、2005年ごろから年に1〜2回ほど開かれ、少なくとも19人の女性アナウンサーが参加したとされています。

参加者から番組出演者との仕事が円滑に進んだという話や、特にハラスメント的な言動はなかったという話が出る一方…

第三者委員会調査報告書

「当該会合における大多氏や当該番組出演者の会話がいわゆる下ネタ的な性的内容を含んだものであった旨述べる者も多数おり、不快であった旨述べる者もいた」

福山さんは自身のXでコメントを出しました。

福山雅治さんの公式Xより

「第三者委員会の調査に対しては、『きちんと回答すべきである』という意向のもと協力いたしましたが、所属事務所とも慎重に協議を重ねてきた結果、関係者に対しての詮索、特定、誹謗中傷が発生する可能性を鑑み、自ら名乗り出るべきではないと考え、こちらからの発信は控えておりました。不安やご心配をおかけしているファンの方には、大変心苦しく思っております」

また、「勇気を持って調査に協力された方々を傷つけるような特定作業や誹謗中傷行為はくれぐれもお控えください」としています。

（8月18日放送『news zero』より）