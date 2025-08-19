フジテレビ女性アナウンサーとの性的トラブル後、芸能界引退を発表した元タレント中居正広氏（53）の有料ファンクラブサイト「中居ヅラ あの子たちに…、」が18日午後11時59分をもって閉鎖された。

今年2月19日にサイト内のコンテンツを閉鎖。その後も会費の返金手続きのためにページが残っていたが、19日午前0時過ぎには完全に閲覧ができなくなった。ネット上には「部屋消えちゃった」「サイト閉まっちゃった」などとファンから惜しむ声が寄せられた。

この日は中居氏の53歳の誕生日。完全閉鎖の発表以降、ファンからは「最後のメッセージ」を期待する声もあったが、発信はなかった。個人事務所「のんびりなかい」の公式サイトは存続している。

事務所公式サイトでは1月9日に「お詫び」のタイトルで、報道について「トラブルがあったことは事実です」などと明かし、「なお、示談が成立したことにより、今後の芸能活動についても支障なく続けられることになりました」と報告していた。

ところがその後、出演番組の終了などが相次ぎ、同23日に同サイトで「ご報告」と題し、「私、中居正広は本日をもって芸能活動を引退いたします」と引退を表明。“ヅラ”と呼んでいたファンに対しては、FCサイトで「ヅラの皆さん 一度でも、会いたかった 会えなかった 会わなきゃだめだった こんなお別れで、本当に、本当に、ごめんなさい。さようなら…」とつづり、これを最後に更新は途絶えていた。

中居氏を巡っては、女性へのトラブルがフジの問題を調査した第三者委員会から「性暴力」と認定された。これについて5月に代理人弁護士を通じ、「暴力的または強制的な性的行為は確認されなかった」と反論。その後も報道や女性側からの訴えに反論を続けている。