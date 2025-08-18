その後、ドル円は１４７．８０円付近での推移となっている。本日はＮＹ時間に入ってドル高が優勢となる中、ドル円も買いが優勢となっている。一時１４７．９０円付近まで上昇し、１４８円をうかがう展開も見られたが、いまのところは１４８円台には慎重なようだ。



市場は今週のＦＲＢのジャクソンホール会議に注目しているが、アナリストからは「パウエル議長が今週金曜日の講演で利下げに関する明確な指針を示さなければ、ドルは支援を受ける可能性がある」との指摘が出ている。



昨年のジャクソンホール会議でパウエル議長は、「政策を調整する時期が来た」と述べ、その後の会合で０．５０％ポイントの大幅利下げが実施された。同アナリストは「パウエル議長は９月ＦＯＭＣまでに新たな経済指標を評価する時間を確保するため、次回の利下げ時期について明確なシグナルを示すことを控える可能性がある。それは短期的にドルの下押し圧力を和らげる可能性がある」とも述べた。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト