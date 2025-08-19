¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³»²ËÅÁíÄ¹¡Ö¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë¡× ÄäÀïµá¤á¤ë¹ñÆâ¥Ç¥â¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÀïÆ®Â³¤±¤ë»ÑÀª¤ÏÊø¤µ¤º
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶èËÌÉô¤Î¥¬¥¶»Ô¤ÇÀ©°µ·×²è¤ò¿Ê¤á¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î»²ËÅÁíÄ¹¤¬¡È¹¶·â¤Î¶¯²½¡É¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¥¶¥ß¡¼¥ë»²ËÅÁíÄ¹¤¬17Æü¤Ë¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ò»ë»¡¤·¡¢»ÊÎá´±¤é¤Ë¡Ö¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·³¤Ï¡¢ËÌÉô¥¬¥¶»Ô¤ÎÀ©°µ·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¶¥ß¡¼¥ë»²ËÅÁíÄ¹¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤Î·èÄêÅª¤ÊÇÔËÌ¤Þ¤Ç¥¬¥¶»Ô¤Ç¹¶·â¤ò¶¯²½¤·Â³¤±¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñÆâ¤Ç¤Ï17Æü¡¢ÄäÀï¹ç°Õ¤È¿Í¼Á¤Î²òÊü¤òµá¤á¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ÏÀïÆ®¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£