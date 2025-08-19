アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の会談が、日本時間の19日午前2時過ぎからホワイトハウスで行われます。会談の焦点について、山崎大輔ワシントン支局長に聞きます。

トランプ氏は、さきほどSNSで「今日は大きな一日になる」と投稿しました。3年半に及ぶ紛争の今後の行方を左右する会談に臨む意気込みを示しています。

トランプ氏はプーチン大統領との会談後、これまで求めてきた即時停戦ではなく、和平合意をするまで戦闘を続けるプーチン氏の考えに同調し、ロシア寄りの姿勢を鮮明にしています。

プーチン氏の要求に沿った和平合意の受け入れをゼレンスキー氏に突きつけることになるとみられます。

――会談では、どのような点がポイントになりそうでしょうか。

トランプ氏はウクライナの安全保障と引き替えに、一部領土の明け渡しを求めるものとみられます。これにゼレンスキー大統領がどう対応するかが焦点です。

トランプ氏はウクライナが東部ドンバス地方を割譲と引き換えに、戦闘を停止するプーチン氏の提案を支持しているとみられます。

一方で、ウクライナの安全の保証について、アメリカが関与する考えを示しています。NATOのような集団防衛の仕組みを提供するとしています。

――ゼレンスキー大統領は、条件をのめるのでしょうか。

ゼレンスキー氏としては領土の割譲は受け入れられません。一方で、アメリカからの支援の継続が必要なウクライナにとって、トランプ氏の要求を拒否しつつ、継続した支援をどう得ていくのか。難しい対応を迫られることになります。

そのため、欧州各国の首脳らが会談に同席することで、ゼレンスキー氏が一方的に譲歩を求められる展開を阻止する狙いがあります。