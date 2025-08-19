画像は小学館の作品ページ（https://www.shogakukan.co.jp/books/09157890）より

【「裏ダンジョンおくさん」1巻】 8月19日 発売 価格：770円

小学館は、マンガ「裏ダンジョンおくさん」の1巻を8月19日に発売する。価格は770円。

本作は「異世界不倫～魔王討伐から十年、妻とはレスの元勇者と、夫を亡くした女戦士～」を手掛けた原作・大井昌和氏、作画・いのまる氏のコンビによる新連載。

世界を救ったLV99の女武道家・ユイが、“おくさんLV1”に転職するも、辺境の町に突如出現した凶悪ダンジョンに挑む羽目になる……という物語となっている。

【「裏ダンジョンおくさん」1巻あらすじ】

無双武道家、新妻に転職しダンジョン攻略！

魔王が討伐されし後、辺境の町に突如出現した“裏ダンジョン”──

そこには想像を絶する魔物が跋扈し、とんでもない秘宝が眠るという!!

ダンジョン攻略に挑まんとする新妻・ユイにはとある秘密が……!?

世界を救った武道家LV99が、おくさんLV1に転職するも

凶悪ダンジョンに挑むはめに──！

無双武道家の新婚いちゃラブ・ダンジョン攻略ダイアリー!!